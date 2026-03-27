إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال

اقتربت إيطاليا من إنهاء غيابها عن كأس ​العالم لكرة القدم لمدة 12 عاماً، بفوزها 2-صفر على إيرلندا الشمالية في مباراة الدور قبل النهائي للملحق المؤهل للنهائيات في بيرجامو، بفضل هدفي ساندرو تونالي ومويزي كين في الشوط الثاني.

وجاء هدف إيطاليا الأول في الدقيقة 56 عندما ⁠انقض تونالي على كرة مرتدة، وأطلق تسديدة مباشرة قوية في الزاوية السفلية من حافة منطقة الجزاء.

وأنهى كين ​المباراة فعلياً في الدقيقة 80، حيث استغل تمريرة تونالي وتجاوز رقيبه بمهارة قبل أن يطلق ​تسديدة أرضية ‌متقنة في القائم البعيد.

ويلعب أبطال العالم أربع مرات أمام البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مقعد في النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

وكان الضغط شديداً على ‌فريق جينارو جاتوزو بعد غياب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم، مع اختيار ‌المدرب نقل المباراة من ملعب سان سيرو في ميلانو إلى الأجواء الأكثر حميمية في ملعب أتلانتا، معترفاً بأنه كان يخشى الأجواء "الشرسة" في ملعب أكبر.

وبعد الفشل في التسجيل في مباراة الملحق التي خسرها بنتيجة 1-صفر أمام السويد في 2017، وخسارتهم المفاجئة في قبل النهائي أمام مقدونيا الشمالية في 2022، بدأ أصحاب الأرض المباراة بوتيرة محمومة.

وأجبر فيدريكو ديماركو لاعب إيطاليا بيرس تشارلز حارس مرمى أيرلندا الشمالية على التصدي لتسديدة قوية منخفضة في وقت مبكر، قبل أن ‌يرى كين تسديدته التالية من الكرة التي ​ارتدت إليه تمر بعيدا عن المرمى من مسافة قريبة.

وسيطر أصحاب الأرض، مدفوعين بتشجيع الجماهير الصاخبة، على الشوط الأول لكنهم فشلوا في كسر التعادل، حيث سدد كين كرة مرت بعيداً عن المرمى وسدد ماتيو ريتيجي كرة مباشرة صوب الحارس تشارلز من مسافة قريبة لتنتهي المباراة بالتعادل ​السلبي في الشوط الأول.

وبعد هدف تونالي الافتتاحي، ‌واصلت ⁠إيطاليا الضغط وكاد كين ‌أن يضاعف النتيجة بضربة خلفية بهلوانية إثر تمريرة عرضية من ‌نيكولو باريلا.

ورغم أن الكرة مرت بجوار المرمى بفارق ضئيل، إلا أن المهاجم لم يخطئ بعدها بلحظات ليهز الشباك أخيرا.

وشنت إيرلندا الشمالية هجوماً محموماً في الدقائق ⁠الأخيرة، لكن صفارة النهاية أكدت أن مساعيها للوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986 ​قد انتهت بشكل مخيب للآمال.