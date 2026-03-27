الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي

27 مارس 2026 10:37

مونتيري (رويترز)
قلبت بوليفيا تأخرها إلى فوز 2-1 على سورينام في الدور قبل ​النهائي للملحق العالمي بين الاتحادات القارية في مونتيري، مما أبقى على آمالها في أول ⁠ظهور لها في كأس العالم لكرة القدم منذ ​عام 1994.
وسيواجه المنتخب القادم من ​أميركا ‌الجنوبية منافسه العراق في نهائي ⁠الملحق ​العالمي يوم الثلاثاء، للتأهل للنهائيات والانضمام للمجموعة التاسعة، بينما انتهت محاولة سورينام للوصول إلى النهائيات لأول مرة بعد أن ‌فرطت في تقدمها المبكر في الشوط ‌الثاني.
وسجلت سورينام هدفها بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما كان ليام ​فان جيلدرين أسرع من تابع كرة شاردة في منطقة الجزاء مستغلاً تعثر الحارس جييرمو فيسكارا في السيطرة على الكرة أو إبعادها، ليسددها في المرمى من ‌مدى قريب.
وتمكن البديل ​موزيس بانياجوا من إدراك التعادل لبوليفيا في الدقيقة 72، مستغلاً كرة مرتدة ليطلق تصويبة منخفضة في الزاوية البعيدة.
وحصلت بوليفيا ​على ركلة ‌جزاء ⁠بعد ‌عرقلة خوان جودوي من ‌قبل مينتي أبينا، ونجح ميجل تيرسيروس في تسجيلها قبل 11 ⁠دقيقة من النهاية، ليكمل عودة فريقه في ​المباراة.
وأُقيمت المباراة أمام حضور جماهيري غالبيته من البوليفيين على ملعب (بي.بي.في.إيه) في مونتيري، وشهدت حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، في لمحة عن الملعب المقرر ​أن يستضيف أربع مباريات في كأس ​العالم. 

