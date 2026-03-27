هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان

سوزوكا(رويترز)

تفوق جورج راسل متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بفارق ضئيل على زميله كيمي أنتونيلي، ليحقق فريق مرسيدس المركزين الأول والثاني ​في جلسة التجارب الحرة الافتتاحية لسباق جائزة اليابان الكبرى اليوم الجمعة.

وسجل البريطاني زمناً قدره دقيقة واحدة و31.666 ثانية، في يوم بارد ومشمس على حلبة سوزوكا. أما ⁠أنتونيلي الذي كان متحمساً بعد فوزه الأول في سباق جائزة كبرى بعد ​انتصاره في الصين، فقد كان أبطأ منه بفارق 0.026 ثانية.

وقاد ​حامل اللقب ‌لاندو نوريس فريق مكلارين لاحتلال المركز الثالث، ⁠متقدماً ​على زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وكان الثنائي متأخراً بفارق 0.132 ثانية و0.199 ثانية عن سرعة راسل في بداية مشجعة لحامل لقب بطولة الصانعين.

وأنهى شارل لوكلير سائق فيراري الجلسة في المركز الخامس، متفوقاً على زميله ‌لويس هاميلتون.

وفاز كل من راسل وأنتونيلي بسباق واحد في ‌البطولة، لكن البريطاني يتقدم على الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بأربع نقاط في الترتيب العام، بعد فوزه بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا وكذلك ​سباق السرعة في الصين.

وقد احتل الثنائي، اللذان احتلا الصف الأمامي في كل جلسة تجارب تأهيلية حتى الآن، المركزين الأول والثاني في أول سباقين بالموسم، ويمكنهما أن يقودا مرسيدس لتحقيق أول مركزين ثلاث مرات متتالية في افتتاح الموسم لأول مرة منذ عام ‌2019.

واحتل بطل العالم أربع مرات ماكس ​فرستابن، والفائز بسباق سوزوكا في السنوات الأربع الماضية، المركز السابع مع فريق رد بول، بفارق 0.791 ثانية عن الصدارة. وجاء ليام لاوسون سائق ريسنج بولز في المركز الثامن، متقدماً على ساق هاس ​إستيبان أوكون، وأكمل السائق الصاعد ‌أرفيد ⁠ليندبلاد في سيارة ريسنج ‌بولز الأخرى المراكز العشرة الأولى.

ومرت ‌الجلسة دون حوادث كبيرة، على الرغم من خروج أليكس ألبون سائق وليامز إلى الحصى عن منعطفات دينجر ⁠عالية السرعة، واصطدامه لاحقاً بسيارة المكسيكي سيرجيو بيريز سائق كاديلاك.

وأمضى نوريس، ​الذي فشل مثل زميله في الفريق بياستري في الانطلاق في الصين بسبب مشاكل كهربائية، معظم النصف الأول من الجلسة في المرآب قبل أن يسجل زمنه.

واحتل فريق أستون مارتن المركز الأخير في قائمة التوقيتات في سباق يعد حدثاً على أرض شريك وحدات الطاقة ​هوندا، بعدما تفوق لانس سترول على جاك كراوفورد، الذي شارك ​بدلاً من فرناندو ألونسو.