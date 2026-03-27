سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي

ميامي (رويترز)

تغلبت حاملة اللقب أرينا سبالينكا بسهولة 6-4 و6-3 على إيلينا ريباكينا، لتضرب موعدا مع كوكو جوف في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس، مع سعي المصنفة الأولى عالمياً لتصبح خامس امرأة تحقق ثنائية "الشمس ⁠المشرقة" بعد فوزها بلقب إنديان ويلز.

واستغلت سبالينكا سلسلة من ​الأخطاء التي ارتكبتها ريباكينا لتفوز بالمجموعة الأولى، ثم انطلقت ​الفائزة ‌بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ⁠لتتقدم ​4-صفر في المجموعة الثانية.

ورغم أن ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، والتي فازت على اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير، حاولت ‌العودة إلى المباراة، فإن سبالينكا أغلقت الباب أمامها لتحقق ‌فوزاً مريحاً.

وفي وقت سابق، حققت كوكو جوف فوزاً ساحقاً بنتيجة 6-1 و6-1 على كارولينا موخوفا، لتضمن خوض النهائي ​السادس لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة.

وبدأت الأميركية المصنفة الرابعة عالمياً المباراة ببطء، حيث كسرت موخوفا إرسالها على الفور لتفوز بالشوط الأول، لكن جوف ردت بكسر إرسالها ثم فازت بالأشواط المتبقية ‌دون أن تخسر أي ​شوط، لتنهي المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 بطريقة قاسية.

وكانت موخوفا (29 عاما) في حالة جيدة قبل المباراة، بعد أن فازت باللقب في الدوحة في وقت سابق من ​هذا الموسم، لكن سلسلة ‌من الأخطاء ⁠السهلة قضت ‌على آمالها في المجموعة ‌الثانية، حيث كسرت جوف إرسالها ثلاث مرات لتكمل انتصارا ساحقا، لتوسع سجلها المثالي في المواجهات ⁠المباشرة مع اللاعبة التشيكية إلى ستة انتصارات.

وستلعب جوف ​ضد سبالينكا غداً السبت في المباراة 13 بينهما، بعد أن تقاسمتا الفوز في المباريات 12 السابقة.

وتفوقت الأميركية على سبالينكا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، لكن المصنفة الأولى عالمياً ردت بالفوز في آخر ​لقاء جمعهما في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.