الأحوال الجوية تؤجل مباريات دوري رجال السلة

علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراتي الإياب بين الشارقة وشباب الأهلي، والبطائح مع النصر في "البلاي أوف" لدوري رجال السلة، والتي كان مقرراً لها مساء اليوم (الجمعة)، كما تقرر تأجيل مباريات الترتيب من المركز الخامس إلى الثامن، وأصدر اتحاد السلة بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:" إنه نظراً للأحوال الجوية وحرصاً على ترسيخ أعلى معايير السلامة وضمان سلامة الجميع فقد تقرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة للترتيب من (الأول إلى الرابع) من بطولة الدوري، لتقام الأحد المقبل.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب العام بالعلامة الكاملة، برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في مرحلة الـ«بلاي أوف»، يليه فريق الشارقة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق النصر، ويأتي البطائح في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

كما تقرر تعديل مواعيد الجولات اللاحقة حيث تقام الجولة السادسة يوم الثاني من أبريل المقبل، وتجمع شباب الأهلي مع النصر، والشارقة مع البطائح، وبعدها يلتقي المتصدر والوصيف على لقب الدوري، بنظام (Best of 3)، حيث تحدد موعد المباراة الذهاب يوم 7 أبريل المقبل، والإياب 11 من نفس الشهر، والمباراة الثالثة (إن وجدت) يوم 15 أبريل ليسدل الستار على موسم منافسات الرجال.

أما فيما يخص الجولة 6 لفرق الترتيب من (5 إلى 8) والتي تجمع بين الجزيرة مع الوصل، والوحدة مع الظفرة، والتي كان مقرراً لهما الأحد المقبل، فتم ترحيلهما إلى الرابع من أبريل المقبل.