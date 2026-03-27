أندية البصمة الدولية.. السيتي وسان جيرمان في القمة!

معتز الشامي (أبوظبي)

تسبب فترة التوقف الدولي في مارس بعض الإحباط للعديد من الأندية والجماهير، حيث تعطّلت المرحلة الحاسمة من الموسم، مع ذلك، تتيح هذه الفترة فرصة قيمة لمدربي المنتخبات الوطنية لتقييم خياراتهم، إضافة إلى أهمية تصفيات كأس العالم.

وتسعى 16 دولة أوروبية، ومنتخبان من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ودولة من أميركا الجنوبية، ودولة أفريقية، ومنتخب آسيوي، وجزيرة كاليدونيا الجديدة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى حجز مقاعدها في كأس العالم هذا الصيف في أميركا الشمالية.

وبالنسبة للعاملين في الأندية، يمر الأسبوعان المقبلان بفترة عصيبة، حيث تأمل الفرق والمدربون في عودة جميع لاعبيهم الدوليين إلى التدريبات بكامل لياقتهم، لكن ما هي أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، التي ستشعر بالقلق أكثر؟ حيث تضم أكبر عدد من اللاعبين في المنتخبات الوطنية في شهر مارس المقبل؟

يتصدر القائمة مانشستر سيتي، الفائز بكأس الرابطة الإنجليزية مؤخراً، وباريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يضم كل منهما 17 لاعباً دولياً هذا الشهر.

وهناك 3 فرق تضم 15 لاعباً دولياً، وهي، بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وكريستال بالاس صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما أتالانتا، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، وسندرلاند الصاعد حديثاً، فيضم كل منها 14 لاعباً دولياً.

ويُعد برشلونة، عملاق الكرة الإسبانية، الفريق الوحيد الذي يضم 13 لاعباً دولياً في فترة مارس، بينما يوجد 9 فرق أخرى لديها 12 لاعباً دولياً هي، أرسنال، برينتفورد، فولهام، إنتر ميلان، ليدز، ليفربول، نابولي، توتنهام، وفولفسبورج.

ومن بين أفضل 19 فريقاً من حيث عدد اللاعبين الدوليين في الدوريات الخمسة الكبرى، يوجد 10 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي يمثّل الدوري الفرنسي بالقائمة.