بياستري الأسرع في التجارب الحرة الثانية باليابان

27 مارس 2026 11:53

سوزوكا (أ ف ب)
تصدّر سائق ماكلارين أوسكار الأسترالي بياستري ترتيب التجارب الحرة لجائزة اليابان الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا1، منتزعاً الصدارة من ثنائي مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل.
وسجّل بياستري الذي لم يبدأ أي سباق هذا الموسم بعد، زمناً بلغ 1 دقيقة و30.133 ثانية في أجواء جافة ومشمسة على حلبة سوزوكا، ليذكّر بموهبته رغم بدايته المتعثرة هذا العام.
وحلّ أنتونيلي البالغ 19 عاماً والفائز بأول سباق في مسيرته قبل أسبوعين في الصين، ثانياً بفارق 0.092 ثوان عن بياستري، فيما جاء متصدر ترتيب البطولة المبكر راسل، الأسرع في التجارب الصباحية، في المركز الثالث.
وعانى بياستري بداية كارثية للموسم، إذ تعرض لحادث في طريقه إلى خط الانطلاق في أستراليا، قبل أن يفشل في بدء سباق الصين بسبب مشكلة تقنية.
من جهته، سجّل زميله في ماكلارين وبطل العالم البريطاني لاندو نوريس رابع أسرع زمن في الحصة، بعد أن غاب عن نصفها الأول بسبب شكوك حول تسرب هيدروليكي. وكان نوريس أيضاً قد غاب عن سباق الصين نتيجة عطل منفصل.
وجاء شارل لوكلير من موناكو خامساً أمام زميله في فيراري البريطاني لويس هاميلتون.
أما بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، فحلّ عاشراً بفارق 1.376 ثانية عن بياستري.
وعاش التايلاندي أليكس ألبون يوماً مليئاً بالأحداث، إذ كاد يصطدم بالفرنسي بيار جاسلي (ألبين) في ممر الصيانة، قبل أن تتوقف سيارته لثوان على المسار ثم تستعيد القوة. وكان قد اصطدم صباحاً بالمكسيكي سيرجيو بيريس (كاديلاك) وانزلق إلى الحصى قبل أن يلمس أحد الحواجز.
وشارك الإسباني فرناندو ألونسو في التجارب بعد الظهر بعدما استُبدل صباحاً بالسائق الاحتياطي الأميركي جاك كروفورد، إثر وصوله المتأخر إلى اليابان عقب ولادة طفله الأول

