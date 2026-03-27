«ستايل ستيكس» تتصدر المشهد في «كأس دبي العالمي»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار غداً السبت إلى مضمار ميدان، الذي يحتفي بمرور 30 عاماً على انطلاقة سباق كأس دبي العالمي، الحدث الذي رسّخ مكانته كواحد من أبرز محطات روزنامة سباقات الخيل العالمية منذ انطلاقه عام 1996.

ولا يقتصر كأس دبي العالمي على كونه مهرجاناً رياضياً رفيع المستوى، بل يتجاوز ذلك ليصبح احتفالاً متكاملاً يجمع بين إثارة السباقات، وأناقة الحضور، وتجارب الضيافة الراقية، والأجواء الاجتماعية النابضة بالحياة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الفعاليات تميزاً وإبهاراً على مستوى العالم.

ويستقطب الحدث، بجوائز مالية تبلغ 30.5 مليون دولار موزعة على تسعة أشواط مصنفة، نخبة الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، في عرض استثنائي لقوة وتنافسية السباقات العالمية.

وتأتي نسخة 2026 بعد فوز «هيت شو» بلقب الشوط الرئيسي في العام الماضي، حيث يعود الجواد الأميركي للدفاع عن لقبه في سباق كأس دبي العالمي (جروب 1) البالغة جوائزه 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات، في تأكيد جديد على قدرة الحدث في استقطاب أفضل الخيول عالمياً.

وفي قلب الأمسية، تتصدر مسابقة الأناقة «ستايل ستيكس» واجهة الحدث، لتعود هذا العام إلى منطقة «أبرون فيوز» النابضة بالحياة، برعاية إعمار، حيث تحتفي بالأناقة والتميّز من خلال خمس فئات رئيسية تشمل، أفضل سيدة أناقة، أفضل رجل أناقة، أفضل ثنائي، أفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة.

وتقدم المسابقة جوائز مميزة، تشمل أميال «سكاي واردز» من طيران الإمارات، وتجارب قيادة من الطاير موتورز، وقسائم أزياء فاخرة، وبطاقات هدايا حصرية من إعمار، إضافة إلى جائزة كبرى بقيمة 15 ألف دولار لأفضل سيدة أناقة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز مشاهد الإبهار في الأمسية.

وتتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركين، تضم الممثلة مهيرة عبدالعزيز، وخبيرة الأزياء سارة سيلسبري، وصانعة القبعات إيفلين ماكديرموت، إلى جانب نيكولاس بيلاتون، رئيس الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة.

وتحتضن منطقة «أبرون فيوز» فعاليات «ستايل ستيكس»، إلى جانب برنامج ترفيهي متكامل يشمل عروضاً موسيقية حية، ومنسقي موسيقى (دي جي)، ومنافذ طعام من أشهر المطاعم، في أجواء اجتماعية حيوية، وتتاح المشاركة في المسابقة لجميع حاملي التذاكر، باستثناء تذاكر الدخول العام.

وفي جانب الضيافة، يقدم كأس دبي العالمي 2026 مجموعة استثنائية من التجارب التي تلبي مختلف الأذواق، من وجبات البرانش الاجتماعية إلى الأجنحة الخاصة الفاخرة، وتبرز «قاعة باراد رينج» من مدينة جميرا كواحدة من أبرز الوجهات، حيث توفر تجربة مميزة بإطلالات مباشرة على حلبة استعراض الخيول والمضمار.

أما الباحثون عن الخصوصية، فتتيح لهم الأجنحة الخاصة مساحات فاخرة بإطلالات بانورامية على المضمار، لتكون الخيار الأمثل لاستقبال الضيوف في أجواء حصرية، ويكمل «ذا جاليري من بي مور ذان» المشهد بتجارب ترفيهية ومطاعم متنوعة في أجواء عائلية، فيما تبقى منطقة «أبرون فيوز» القلب النابض للأجواء الاجتماعية، بما تقدمه من موسيقى حية وعروض ترفيهية، إلى جانب قربها من مسابقة «ستايل ستيكس».

وهكذا، يجمع كأس دبي العالمي بين أصالة السباقات وبريق الأناقة وروعة الضيافة، في أمسية استثنائية تختصر معنى التميز في قلب دبي.