هورنتس يتقدّم في القسم الشرقي بالفوز على نيكس

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل كون كنيبل 26 نقطة واستحوذ على 11 كرة ​مرتدة وقدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، ليساعد تشارلوت هورنتس على الفوز 114-103 على ضيفه نيويورك نيكس ⁠في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ​الليلة الماضية.

وأضاف لاميلو بول 22 نقطة، ​وأحرز ‌براندون ميلر 21 نقطة، ليساهما ⁠في ​انتصار تشارلوت الخامس توالياً، ليتقدم للمركز الثامن في القسم الشرقي بالتساوي مع ميامي هيت وأورلاندو ماجيك.

وكان جالين ‌برونسون أعلى لاعب إحرازاً للنقاط من ‌نيويورك، بعدما سجّل 26 نقطة وقدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، بينما أضاف ​أو.جي أنونوبي 17 نقطة لنيكس الذي توقفت مسيرة انتصاراته بعد سبع مباريات.

ووسع هورنتس تقدمه البالغ 10 نقاط عند الاستراحة إلى 77-62 بفضل رميتين ثلاثيتين ‌متتاليتين من بول وكنبيل، ​ودخل تشارلوت الربع الأخير متقدماً بنتيجة 94-76. ولم يقترب نيكس بأقل من 10 نقاط حتى نهاية المباراة.

وفي ​مباراة أخرى، ‌هيمّن ⁠جالين دورين بعدما سجل 30 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات ⁠حاسمة، ليقود ديترويت بيستونز لتحقيق الفوز الخامس ​في ست مباريات، بانتصاره 129-108 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وأحرز باولو بانشيرو 30 نقطة ليساعد أورلاندو ماجيك على الفوز 121-117 على ضيفه سكرامنتو كينجز، ​وينهي سلسلة من ست ​هزائم متتالية.