خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس تحت الأمطار

فيصل النقبي (خورفكان)

واصل فريق خورفكان تحضيراته لمواجهة بني ياس في الجولة القادمة من دوري أدنوك للمحترفين، وسط أجواء مميزة شهدت هطول الأمطار خلال الحصة التدريبية، التي أقيمت على ملعب النادي، في أجواء رفعت من حماس اللاعبين ومنحت التدريبات طابعاً خاصاً.

ويدخل الفريق أجواء اللقاء بمعنويات عالية، في ظل اكتمال صفوفه للمرة الأولى منذ بداية الدور الثاني، حيث لا يعاني المدرب الكرواتي دامير كزنار من أي غيابات أو إصابات، الأمر الذي يمنحه خيارات واسعة قبل المواجهة المهمة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب التكتيكية ورفع معدل الجاهزية البدنية، إلى جانب تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في الجولة الماضية، مع تأكيد أهمية اللقاء أمام بني ياس في ظل تقارب النقاط بين الفريقين في جدول الدوري، حيث يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، فيما يسبقه بني ياس في المركز العاشر وبفارق نقطة.

ويأمل خورفكان في استثمار عاملي الأرض والمعنويات العالية لتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق خلال الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين.