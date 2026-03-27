«الدولي» دوناروما إلى الـ80 في السابعة والعشرين

علي معالي (أبوظبي)

وصل دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم إلى الرقم 80، بعد خوضه مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام إيرلندا الشمالية في مباراة الدور قبل النهائي للملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت لمصلحة منتخب إيطاليا 2-0، وبوصول دوناروما إلى 80 مباراة يُصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم الإيطالية يحقق ذلك، وهو في سن الـ 27، وكان الرقم السابق يعود للأسطورة باولو مالديني، الذي وصل إلى نفس الإنجاز في سن الـ 29 في عام 1997.

وخلال المباراة أمام إيرلندا الشمالية حقق دوناروما معدل دقة تمرير بنسبة 84٪، في مباراة أطلقت إيرلندا خلاله 8 تسديدات طوال الـ 90 دقيقة، لكن مرة واحدة فقط سددت الكرة على المرمى، ولم تسبب خطراً كبيراً على الحارس، وساعد هذا الانتصار الإيطالي على الاقتراب من بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب البوسنة، مع سعي إيطاليا للتواجد مجدداً في المونديال بعد سنوات طويلة من الغياب منذ كأس العالم 2014.

ومسيرة دوناروما هي قصة حارس كسر القاعدة التقليدية، حيث بدأ من القمة في سن صغيرة وواصل تحطيم الأرقام القياسية محلياً ودولياً، وأرقامه لا تعكس فقط موهبة فردية، بل تؤكد أنه أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم الحديثة، مع فرصة لمواصلة كتابة المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة، فهو أصغر حارس مرمى يشارك في الدوري الإيطالي بعمر 16 عاماً، ولعب أكثر من 200 مباراة في الدوري الإيطالي قبل بلوغ 22 عاماً، وأصغر حارس مرمى يشارك مع المنتخب الإيطالي (17 عاماً و189 يوماً).

وعلى مستوى الأندية التي لعب لها وهي ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، كانت له أكثر من 110 مباريات بشباك نظيفة في الدوريات الكبرى، وفي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم لديه11 مباراة بشباك نظيفة.