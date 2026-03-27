دبي مسرحا لنهائيات «الأبطال 2».. الإمارات تكسب ثقة «الآسيوي» رغم التحديات

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت مصادر آسيوية، أن اختيار الإمارات ودبي تحديداً لإقامة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 على استاد زعبيل بنادي الوصل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة "الثقة الكاملة في قدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن نجاح المنافسات" في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب سجلها الحافل في استضافة أبرز البطولات القارية والدولية دون تأثر بالأحداث المحيطة.

وتقام المباريات خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل، بنظام البطولة المجمعة من مباراة واحدة لكل دور، حيث يلتقي الوصل أمام النصر السعودي في ربع النهائي بيوم 19، بينما يلتقي الحسين إربد أمام الأهلي القطري في نفس اليوم، ويلعب الفريقين الفائزين لقاء نصف النهائي يوم 22 أبريل المقبل، وذلك على استاد زعبيل.

وأضافت المصادر أن إقامة المباريات على استاد زعبيل، باعتباره ملعب نادي الوصل أحد الفرق المشاركة في البطولة، يأتي في إطار معايير تنظيمية واضحة، توازن بين الجوانب الفنية واللوجستية، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

فيما أكد الاتحاد الآسيوي أن جميع القرارات خضعت لدراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية. وشملت الاعتبارات الرئيسية القدرة التنظيمية، والأهم من ذلك ضمان ترتيبات سفر وتأشيرات آمنة وسلسة وفعّالة لجميع الفرق المشاركة، والمسؤولين، والشركاء.

وجاء القرار في توقيت حساس، مع التحديات التي تشهدها المنطقة، ما دفع الاتحاد القاري إلى تعديل نظام المنافسة وإقامة الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب، بهدف ضمان سلامة الفرق واستمرارية البطولة دون تأجيلات إضافية، وذلك في خطوة تعكس تقديراً واضحاً لقدرة الدولة على استضافة الأحداث الكبرى رغم الظروف الإقليمية الراهنة.

وفي المقابل، أثار القرار حالة من الجدل داخل أوساط نادي النصر السعودي، الذي كان يأمل في إقامة الأدوار النهائية في الرياض، إلا أن الاتحاد الآسيوي تمسك برؤيته القائمة على تنويع مواقع الاستضافة، وعدم حصرها في نطاق جغرافي واحد، بما يخدم تطور المسابقة وانتشارها.

ويعكس هذا التوجه حرص الاتحاد القاري على تعزيز مبدأ العدالة بين الاتحادات الوطنية، إلى جانب ضمان استمرار البطولات في أفضل ظروف ممكنة، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

وفي النهاية، تؤكد الإمارات مجدداً قدرتها على أن تكون وجهة آمنة وموثوقة للأحداث الرياضية الكبرى، فيما يثبت الاتحاد الآسيوي تمسكه بقراراته القائمة على المهنية والحياد، في وقت تحتاج فيه كرة القدم الآسيوية إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.