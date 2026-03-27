«المحترفين» تعدّل روزنامة الـ21 وتكشف عن مواعيد الجولتين 22 و23

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، في خطوة تعكس حساسية المرحلة الحالية من الموسم، حيث يشتد الصراع على اللقب وتدخل المنافسة مراحلها الحاسمة.

وجاء أبرز ما حمله الإعلان، تعديل جدول مباريات الجولة 21، حيث قررت الرابطة إقامتها على يومين فقط، في الرابع والخامس من أبريل المقبل، بدلاً من توزيعها على ثلاثة أيام كما كان مقرراً سابقاً، في خطوة تهدف إلى تحقيق مرونة تنظيمية تتماشى مع ضغط المباريات والظروف المحيطة بالروزنامة.

كما تحمل الجولة في طياتها عدة مواجهات قوية قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة، يتقدمها لقاء شباب الأهلي أمام الجزيرة، في مواجهة تُصنف كإحدى أبرز قمم الجولة، لما تحمله من أهمية في سباق الصدارة، فيما سيلتقي يلتقي العين مع عجمان في مباراة يسعى خلالها "الزعيم" لمواصلة الضغط على القمة، فيما تشهد الجولة أيضاً مواجهات قوية مثل الشارقة أمام الوصل، بينما يدخل النصر في اختبار صعب أمام الوحدة، ما يجعل الجولة بأكملها مفتوحة على كافة الاحتمالات.

أما الجولة 22، فتُقام مبارياتها خلال أيام 9 و10 و11 أبريل، وتبرز فيها القمة المرتقبة التي قد ترسم ملامح البطل، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد يوم 10 أبريل عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في مواجهة مباشرة بين أبرز المنافسين على اللقب، وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لقيمة المباراة وتأثيرها المباشر على جدول الترتيب.

ويتصدر العين ترتيب دورينا برصيد 50 نقطة بينما يحل شباب الأهلي في الوصافة بفارق نقطة واحدة، ما يشعل سباق اللقب في الأمتار الأخيرة ويضع الصدارة على صفيح ساخن.

فيما لا تقل الجولة 23 أهمية، حيث تقام يومي 23 و24 أبريل، وتشهد بدورها مواجهات قوية، يتقدمها لقاء الشارقة والوحدة في قمة فنية مرتقبة، إلى جانب مواجهة مثيرة بين النصر والجزيرة، ما يعكس استمرار الإثارة حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

وبهذا التعديل الأخير للجدول المكثف للمواجهات المنتظر بالجولات الـ3 المقبلة خلال شهر أبريل، تؤكد رابطة المحترفين حرصها على إنهاء الموسم بأعلى درجات التنظيم والتنافسية، في وقت تبدو فيه كل نقطة ذات قيمة مضاعفة، مع اقتراب خط النهاية، ودخول الأندية مرحلة لا تقبل أي تعثر في سباق اللقب.