«الإمارات لسباق الخيل» تشيد بتجهيزات كأس دبي العالمي

أكد محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن انطلاق النسخة الثلاثين لكأس دبي العالمي غداً، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، والذي شكّل المحرك الأساسي لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لرياضة الفروسية، حتى أصبح هذا الحدث علامة فارقة في صناعة سباقات الخيل عالمياً.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تأتي بعد استعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى في مضمار ميدان، الذي يعد أيقونة تعكس وجه دبي الحضاري، وقدرتها على تنظيم أضخم الفعاليات بكفاءة واحترافية، بما يقدم تجربة متكاملة للحضور والمشاركين على حد سواء.

وأوضح الشحي أن كأس دبي العالمي، الذي تبلغ قيمة جوائزه أكثر من 30 مليون دولار، يستقطب نخبة الخيول والفرسان والملاك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة تصل إلى مئات الملايين من المشاهدين، ما يضع دبي في قلب المشهد الرياضي العالمي، ويعزز حضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وتوجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث العالمي، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الجاهزية والتنظيم.

وأعرب الشحي عن تمنياته بالتوفيق لممثلي الإمارات وكافة المشاركين، وللجواد "ميدان" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك في الشوط الرئيسي، آملاً أن يواصل تألقه ويحقق المزيد من الإنجازات، ويقدم أداءً يليق بمكانة هذا الحدث العالمي، ويعكس تطور سباقات الخيل في دولة الإمارات.