مدرب فرنسا يتجاهل الحديث عن زيدان!

واشنطن(د ب أ)

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، أن تركيزه منصب بالكامل على بطولة كأس العالم التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولدى سؤال ديشامب عن المدرب المحتمل للمنتخب الملقب بـ(الديوك) خلفاً له، كانت إجابته حاسمة. وفي مؤتمر صحفي عقب فوز منتخب فرنسا 2 / 1 على نظيره البرازيلي ودياً بالولايات المتحدة أمس الخميس، قال ديشامب: "لن أهدر وقتي في هذا الأمر. ما سيحدث بعد ذلك ليس من شأني". وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يعرف بالفعل اسم المدرب القادم لمنتخب بلاده، دون أن يذكر زين الدين زيدان صراحة.

وتشير تقارير متعددة أن زيدان سيقود الفريق نحو بطولة أمم أوروبا المقبلة (يورو 2028) وكأس العالم 2030، وكان ديالو ألمح سابقاً إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يتولى تدريب المنتخب، بل يجب أن يحظى بدعم الشعب الفرنسي بأكمله، وهو ما ضمنه زيدان بوضوح. وأفادت تقارير إخبارية أيضاً باقتراب المفاوضات من نهايتها، وبأن كل شيء جاهز لتولي بطل كأس العالم عام 1998 قيادة المنتخب الفرنسي، ومع ذلك، لم يعلن عن أي شيء رسمياً حتى الآن، حرصاً على عدم التأثير على الفريق الذي يسعى للفوز بلقبه الثالث في المونديال، بعدما نال الوصافة في النسخة الماضية بقطر عام 2022.

ولهذا السبب، يتجاهل ديشامي تلك التكهنات ويركز على الحاضر، علماً بأن منتخب فرنسا توج تحت قيادته بكأس العالم عام 2018 بروسيا وصعدت إلى نهائي النسخة الماضية للمسابقة قبل 4 أعوام. إضافة إلى ذلك، تولى ديشامب المهمة في وقت عصيب، وبصفته قائد الفريق الفائز بكأس العالم 1998، حظي دائماً بدعم الجماهير. وتعتبر فترة تدريب ديشامي من أبرز الفترات في تاريخ كرة القدم الفرنسية الحديث، ولا تضاهى إلا بفترة إيمي جاكيه، الذي قاد الفريق للفوز بكأس العالم على أرضه قبل 28 عاماً. كما يعد ديشامب المدرب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الفرنسي، برصيد 175 مباراة، ما يعكس عظمة إرثه.