«الأبيض» يطمئن على الوجوه الجديدة في «ودية العنابي»

«الأبيض» يطمئن على الوجوه الجديدة في «ودية العنابي»
27 مارس 2026 15:30

معتز الشامي (أبوظبي) 
خرج المنتخب الوطني بفوائد فنية من التجربة الأولى، والتي فاز فيها على الوحدة، برباعية مقابل هدف في التجربة الودية الأولى التي خاضها بمعسكره المغلق بأبوظبي، والتي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي بهدف تجربة بعض العناصر والوقوف على مدى استيعابها للتكليفات الفنية وطريقة اللعب، والتحرك داخل الملعب، فضلاً عن تنفيذ المهام التكتيكية والفنية المختلفة، وقد استعاض جهاز منتخبنا بقيادة كوزمين بتجارب ودية محلية ، في ظل تعذر إقامة مباريات دولية ودية بسبب الظروف الراهنة.
وسجل أهداف منتخبنا خلال اللقاء سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا ونيكولاس خيمينيز، وقد حرص الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الروماني كوزمين على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين، في ظل انضمام عناصر جديدة يسعى خلالها مدرب المنتخب لزيادة الانسجام بينها وبين باقي اللاعبين في القائمة، وقد نجح كلا من سيزار وبالا و كمارا، الثلاثي المنضم حديثاً في خط الهجوم بترك بصمة لافتة، لاسيما بعد أن نجح كل من كمارا و سيزار في التسجيل.
على الجانب الأخر، يواصل منتخبنا تحضيراته في المعسكر الجاري بأبوظبي، حيث أدى الفريق تدريبات خفيفاً أمس بعد الودية الأولى التي خاضها، على أن يختتم المنتخب معسكره مساء الاثنين المقبل، بتجربة ودية ثانية أمام فريق جلف يونايتد، وستقام المواجهة على استاد مدينة زايد الرياضية.

أخبار ذات صلة
«المحترفين» تعدّل روزنامة الـ21 وتكشف عن مواعيد الجولتين 22 و23
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الأبيض
كوزمين
الوحدة
استاد مدينة زايد الرياضية
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
اليوم 18:46
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
الرياضة
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
اليوم 18:45
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
الرياضة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
اليوم 18:29
قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
علوم الدار
قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"
اليوم 18:18
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
الرياضة
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
اليوم 18:10
