«الأبيض» يطمئن على الوجوه الجديدة في «ودية العنابي»

معتز الشامي (أبوظبي)

خرج المنتخب الوطني بفوائد فنية من التجربة الأولى، والتي فاز فيها على الوحدة، برباعية مقابل هدف في التجربة الودية الأولى التي خاضها بمعسكره المغلق بأبوظبي، والتي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي بهدف تجربة بعض العناصر والوقوف على مدى استيعابها للتكليفات الفنية وطريقة اللعب، والتحرك داخل الملعب، فضلاً عن تنفيذ المهام التكتيكية والفنية المختلفة، وقد استعاض جهاز منتخبنا بقيادة كوزمين بتجارب ودية محلية ، في ظل تعذر إقامة مباريات دولية ودية بسبب الظروف الراهنة.

وسجل أهداف منتخبنا خلال اللقاء سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا ونيكولاس خيمينيز، وقد حرص الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الروماني كوزمين على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين، في ظل انضمام عناصر جديدة يسعى خلالها مدرب المنتخب لزيادة الانسجام بينها وبين باقي اللاعبين في القائمة، وقد نجح كلا من سيزار وبالا و كمارا، الثلاثي المنضم حديثاً في خط الهجوم بترك بصمة لافتة، لاسيما بعد أن نجح كل من كمارا و سيزار في التسجيل.

على الجانب الأخر، يواصل منتخبنا تحضيراته في المعسكر الجاري بأبوظبي، حيث أدى الفريق تدريبات خفيفاً أمس بعد الودية الأولى التي خاضها، على أن يختتم المنتخب معسكره مساء الاثنين المقبل، بتجربة ودية ثانية أمام فريق جلف يونايتد، وستقام المواجهة على استاد مدينة زايد الرياضية.