حتى الركلات الركنية في الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بـ 73 نقطة، والفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات، وكذلك أكبر عدد من الأهداف (78 هدفاً)، هو أيضاً ملك الكرات الثابتة، حيث يحقق فريق هانسي فليك أفضل النتائج من الركلات الركنية في الدوري الإسباني.

فالمدرب الألماني رجل منهجي لا يترك أي جانب من جوانب اللعبة للصدفة، ويولي أهمية بالغة للعمل التكتيكي، حيث يجري العديد من المحادثات والجلسات مع اللاعبين، فرادى وجماعات، خارج الملعب، لتحليل وتخطيط الهجمات والدفاع، وتعد تلك الاستراتيجية هي أساس عمله، والأرقام تؤكد ذلك.

ويتصدر برشلونة قائمة فرق الدوري الإسباني في عدد الأهداف المسجلة مباشرة من الركلات الركنية، برصيد 11 هدفاً.

ورغم أن بعض هذه الأهداف لم تكن من نصيب العرضيات، إلا أنها جميعاً بدأت بركلات ركنية، بينما يحتل أوفيدو المركز الثاني في هذه القائمة برصيد 8 أهداف، يليه ألافيس، وإسبانيول، وليفانتي، وفالنسيا، وفياريال، ولكل منهم 6 أهداف.

ولكن هذه الركلات الركنية الناجحة لبرشلونة هي أيضاً جهد جماعي، حيث ساهم فيها العديد من اللاعبين ذوي المهارات المختلفة. جميعهم سجلوا أهدافاً بفضل هجمات بدأت من ركلات ركنية؛ بيدري، فيران توريس، إريك جارسيا، رونالد أراوخو، كوندي، ليفاندوفسكي، لامين يامال، كوبارسي، فيرمين، ومارك بيرنال.

وكان المدافع الأوروجوياني أراوخو، الوحيد الذي سجل هدفين من ركلة ركنية؛ ضد أوفييدو وضد رايو فاليكانو، وقد حسمت الأخيرة النقاط الثلاث أيضا.

وإجمالاً، سجل برشلونة 12 هدفاً من الكرات الثابتة، من 78 هدفاً سجلها في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولم ينجح سوى أوساسونا في تسجيل هدف واحد أكثر من البلوجرانا من الكرات الثابتة.