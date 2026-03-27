«البرنابيو» يستضيف تدريبات دورة مدريد للتنس

27 مارس 2026 15:31

مدريد(أ ف ب)
سيتم إنشاء ملعب كرة مضرب ترابي داخل ملعب سانتياجو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وسيكون مخصصاً للتدريبات خلال دورة مدريد في أبريل، وفقاً لما أعلنه المنظمون.
وسيكون الملعب متاحاً للاعبي ولاعبات دورتي الرجال والسيدات بين 23 و30 أبريل، وهي فترة لا يخوض فيها ريال مدريد أي مباراة على أرضه.
وقال المنظمون في بيان "إقامة ملعب ترابي في واحد من أكثر الملاعب شهرة في العالم يخلق نقطة التقاء فريدة بين تقاليد كرة المضرب والجاذبية العالمية لمنشأة لا تتوقف عن التطوّر".
واستضافت مدريد في نوفمبر 2025 للمرة الأولى مباراة في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) على أرض برنابيو، ضمن مساعي النادي لاستغلال ملعبه المُجدّد، الذي أعيد افتتاحه بعد أعمال التحديث في 2023، لزيادة الإيرادات.
ونتيجة لذلك، خاض الفريق سلسلة من المباريات خارج ملعبه في تلك الفترة، وظهر خلالها بمستوى متراجع.
وخطط ريال مدريد لاستضافة سلسلة حفلات ضخمة في برنابيو، لكنه اضطر للتوقف بسبب شكاوى الضوضاء، بعدما لجأت جمعية من سكان الجوار إلى القضاء ضد مالكي الملعب.
وتنطلق دورة مدريد المفتوحة في 20 أبريل وتستمر حتى 3 مايو في "كاخا ماخيكا" جنوب العاصمة.

 

