«كأس دبي العالمي».. «مجد الثلاثين» ينتظر المبدعين

عصام السيد (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتجه الأنظار غداً، إلى مضمار «ميدان»، حيث تجري منافسات النسخة الـ 30 لكأس دبي العالمي، بمشاركة 100 من أبرز الخيول، وذلك في تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتتألف نهائيات سباقات كأس دبي العالمي المخصّصة للخيول المهجنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة، من تسعة أشواط، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، وتتضمن الشوط الرئيس البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات.

ويختتم الحدث بالسباق الرئيس على كأس دبي العالمي للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر، بمشاركة 9 خيول.

ويجتذب الشوط الرئيس أنظار صناع الخيل العالمية، ويتصدر الترشيحات «فوريفر يونج» الذي يطارد المجد بعد فوزه بسباقات بطولة «البريدرز كب كلاسيك»، و«كأس السعودية»، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز بكأس دبي العالمي هذا العام.

ومن أقوى الخيول المتدربة محلياً «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق نجاحاً لافتاً في أول مشاركة له على الأرضية الرملية، وسيكون بالمرصاد، فيما يبدو أن «هيت شو»، سيحاول قلب الطاولة على منافسيه ويدافع عن اللقب، وهناك «إمبيريال أمبرور» الفائز مؤخراً في الكرنفال، والأميركي «ماجانتيود» و«وولك أوف ستارز»، و«هارت أوف أونر»، و«تاب ليدر»، و«تومبارومبا»، و«مراد» و«مبيد» في «مونديال الخيول العربية».

وتنطلق السباقات بالشوط الأول لمسافة 2000 متر، والمخصص لسباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى (رملي)، البالغة جائزته المالية مليون دولار برعاية زعبيل فيد ميل، ويُطلق عليه «مونديال الخيول العربية الأصيلة»، وأبرز المرشحين «مراد»، و«مبيد»، و«جو ستار»، و«فيرست كلاس»، و«فلاح».

«دبي فيوتشر» يطارد «الكأس الذهبية»

وينطلق السباق الثاني لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق جودلفين مايل للفئة الثانية «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار برعاية «إعمار»، ويتصدر الترشيحات «مسمك»، و«زاندفورت»، و«دايموند ديلر».

وخصص الشوط الثالث لمسافة 3200 متر على لقب سباق كأس دبي الذهبية للفئة الثانية «عشبي»، البالغة جائزته المالية مليون دولار برعاية الطاير للسيارات، وتشارك فيه نخبة من الخيول، أبرزها «دبي فيوتشر» لجودلفين المدافع عن اللقب، و«فيري جلين»، و«صنواي».

فيما ينطلق الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق القوز للسرعة للفئة الأولى «عشبي»، البالغة جائزته المالية 1.5 مليون دولار برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، وينافس على اللقب نخبة من نجوم السرعة على الأرضية العشبية، أبرزها «ماربان»، و«نيتيف أبروتش»، و«لازات».

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1900 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق «ديربي الإمارات» للفئة الثانية «رملي»، البالغة جائزته المالية مليون دولار برعاية «جميرا»، ويتصدر الترشيحات «ديفون آيلاند» لجودلفين و«سيكس سبيد»، و«رماس»، والفائز سوف يتلقى دعوة إلى ديربي كنتاكي الأميركي.

أما الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سباق دبي جولدن شاهين فخصص للفئة الأولى «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار برعاية نخيل، وأبرز الخيول المرشحة «النصيب»، و«دروز جولد»، و«ميدلاند موني».

ويقام الشوط السابع لمسافة 1800 متر على لقب «سباق دبي تيرف» للفئة الأولى، البالغة جائزته 5 ملايين دولار برعاية «موانئ دبي العالمية»، بمشاركة نخبة من الخيول، أبرزها «أومبودسمان» لجودلفين الفائز بسباقات عدة في الفئة الأولى، و«قدوة»، و«النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهناك «فاكتور شيفال»، الفائز بهذا السباق عام 2024.

وينطلق الشوط الثامن، لمسافة 2410 أمتار، على لقب «سباق دبي شيماء كلاسيك» للفئة الأولى «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار، برعاية «لونجين»، ويتصدر الترشيحات «جالاندجان»، الذي تُوّج عام 2025 أفضل خيل في العالم، وسيكون خصماً صعباً، بالإضافة إلى «إيثيكال دايموند»، بطل سباق «بريدرز كاب تيرف» من الفئة الأولى، و«رويال باور» لجودلفين.