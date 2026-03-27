فضيتان للإمارات في انطلاقة «آسيوية المضمار» للدراجات البارالمبية

الشارقة (الاتحاد)

استهل منتخبنا الوطني للدراجات لفئة أصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للمضمار، المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بتحقيق إنجاز مميز بحصد ميداليتين فضيتين في أولى أيام المنافسات.

وجاءت الميدالية الأولى عبر اللاعبة سلامة الخاطري، التي أحرزت فضية سباق الكيلو لفئة C5، مؤكدة جاهزية المنتخب للمنافسة بقوة منذ البداية.

وأضاف اللاعب عبدالله سالم البلوشي الميدالية الفضية الثانية في سباق الكيلو لفئة C4 للرجال، بعدما سجل زمناً قدره 1:12.731 دقيقة، ليحل في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية عن الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين، فيما جاء الأوزبكي أبرور إبراهيموف ثالثاً.

كما قدم اللاعب أحمد البدواوي أداءً قوياً في تصفيات سباق الكيلو للرجال، محققاً رقماً شخصياً جديداً بلغ 1:10.500 دقيقة، أنهى به المنافسات في المركز السابع.

وأكد محمد المروي، مدرب المنتخب، أن البداية الإيجابية تعكس مستوى التحضير الجيد للبطولة، مشيراً إلى أن الطموح يتواصل لتحقيق المزيد من النتائج المميزة خلال الأيام المقبلة