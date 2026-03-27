الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة موسيالا بالمونديال في مهب الريح

27 مارس 2026 17:34

بازل (د ب أ)
قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، إن الوقت ينفد أمام جمال موسيالا، مهاجم الفريق، لاستعادة كامل لياقته البدنية اللازمة للمشاركة في كأس العالم المقبلة.
وتعرض موسيالا "23 عاماً"، لرد فعل تحسسي في الكاحل الذي أصيب به بشدة في الصيف الماضي، أثناء لعبه مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني في العاشر من مارس الجاري، قبل أن يعود للتدريبات الفردية أمس الخميس.
ويعتبر موسيالا عنصراً أساسياً في صفوف بايرن ومنتخب بلاده، لكنه لم يلعب أي مباراة مع منتخب (الماكينات) منذ 12 شهراً، وهو الآن يغيب عن مباراتي الفريق الوديتين أمام سويسرا، اليوم الجمعة، وغانا، يوم الاثنين المقبل، استعداداً للمونديال، الذي يقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ولم يحدد بايرن موعداً لعودة موسيالا إلى الملاعب، فيما لم يتبق الكثير من الوقت قبل مغادرة ألمانيا في 2 يونيو المقبل للمشاركة في المونديال. وقال ناجلسمان قبل مباراة سويسرا: "مثل أي لاعب آخر، يجب أن يكون جمال في كامل لياقته إذا أراد المشاركة واللعب". وأضاف المدرب الألماني: "لم يتبق لموسيالا الكثير من الوقت، لا شك في ذلك. لكنني أعتقد أنه قادر على استعادة كامل لياقته. أمامه ثمانية أسابيع فقط".
وأوضح ناجلسمان: "غاب موسيالا لفترة طويلة. كل ما أتمناه هو أن يشفى كاحله سريعاً، وألا تحدث أي مضاعفات أخرى، وألا يشعر بأي ألم بعد الآن". وشدد بالقول: "الأهم بالنسبة لجمال هو أن يكون بصحة جيدة، وألا يشعر بأي ألم، وأن يتمكن من تقديم أفضل أداء له واستعادة مستواه المعهود".
وكان موسيالا تعرض لكسر في عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل خلال بطولة كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، وعاد إلى الملاعب في يناير الماضي قبل هذه الانتكاسة الأخيرة.
وكشف ناجلسمان: "كانت إصابة بالغة الخطورة، وكما هو شائع، فإنها تسبب بعض المشاكل الطفيفة من حين لآخر".
وأتم مدرب منتخب ألمانيا تصريحاته قائلاً: "إذا كنت لاعباً على أرض الملعب، وتشعر بالألم، وتستطيع تحمله وتؤدي بنسبة 100%، فلا يهم، ولكن إذا كنت تعاني من ألم لا تستطيع تحمله لأسباب مختلفة، فأنت مقيد بعض الشيء. لا يمكنك اللعب بحرية".

جمال موسيالا
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
كأس العالم
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©