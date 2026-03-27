هودجسون يعود لتدريب بريستول سيتي بعد 44 عاماً

لندن(أ ف ب)

يعود روي هودجسون، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، للإشراف على نادي بريستول سيتي، أحد فرق دوري المستوى الأول الإنجليزي (تشامبيونشيب) حتى نهاية الموسم، بعد 44 عاماً من تدريبه الفريق للمرة الأولى في 1982.

ويخلف هودجسون البالغ 78 عاماً، جيرهارد ستروبر الذي غادر النادي الجمعة بعد سلسلة من ست مباريات من دون فوز، ما قضى فعلياً على آمال الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هودجسون الذي سيواجه شيفيلد يونايتد في مباراته الأولى الجمعة: "لقد أجريت محادثات مثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم".

ومع احتلال بريستول سيتي المركز السادس عشر في جدول الترتيب، واستبعاد احتمالية خوضه معركة الهبوط، قال الرئيس التنفيذي تشارلي بوس إن تعيين هودجسون يهدف إلى وضع "معايير وقيم" للمستقبل.

وأضاف "تعيين روي لا يقتصر على نتائج المباريات السبع المقبلة فقط. فخلال ما تبقى من الموسم، سيساعدنا في وضع المعايير والقيم اللازمة في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل".

وأردف "روي مدرب ذو خبرة واسعة، حقق إنجازات على أعلى المستويات. سيدعمني، ولاعبينا، وطاقمنا الفني، بينما نسعى جاهدين لتحقيق كامل إمكاناتنا".

ويُكمل تعيين هودجسون نصف قرن في عالم التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي هالمستاد السويدي عام 1976.

ولم تستمر فترة تدريبه الأولى في بريستول سيتي سوى أربعة أشهر عام 1982، قبل أن يشرف على عدد من الأندية، من بينها إنتر ميلان الإيطالي، بلاكبيرن، فولهام، ليفربول ووست بروميتش، بالإضافة إلى أربع سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بين عامي 2012 و2016.