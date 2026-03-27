الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
هودجسون يعود لتدريب بريستول سيتي بعد 44 عاماً

27 مارس 2026 17:35

لندن(أ ف ب)
يعود روي هودجسون، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، للإشراف على نادي بريستول سيتي، أحد فرق دوري المستوى الأول الإنجليزي (تشامبيونشيب) حتى نهاية الموسم، بعد 44 عاماً من تدريبه الفريق للمرة الأولى في 1982.
ويخلف هودجسون البالغ 78 عاماً، جيرهارد ستروبر الذي غادر النادي الجمعة بعد سلسلة من ست مباريات من دون فوز، ما قضى فعلياً على آمال الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال هودجسون الذي سيواجه شيفيلد يونايتد في مباراته الأولى الجمعة: "لقد أجريت محادثات مثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم".
ومع احتلال بريستول سيتي المركز السادس عشر في جدول الترتيب، واستبعاد احتمالية خوضه معركة الهبوط، قال الرئيس التنفيذي تشارلي بوس إن تعيين هودجسون يهدف إلى وضع "معايير وقيم" للمستقبل.
وأضاف "تعيين روي لا يقتصر على نتائج المباريات السبع المقبلة فقط. فخلال ما تبقى من الموسم، سيساعدنا في وضع المعايير والقيم اللازمة في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل".
وأردف "روي مدرب ذو خبرة واسعة، حقق إنجازات على أعلى المستويات. سيدعمني، ولاعبينا، وطاقمنا الفني، بينما نسعى جاهدين لتحقيق كامل إمكاناتنا".
ويُكمل تعيين هودجسون نصف قرن في عالم التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي هالمستاد السويدي عام 1976.
ولم تستمر فترة تدريبه الأولى في بريستول سيتي سوى أربعة أشهر عام 1982، قبل أن يشرف على عدد من الأندية، من بينها إنتر ميلان الإيطالي، بلاكبيرن، فولهام، ليفربول ووست بروميتش، بالإضافة إلى أربع سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بين عامي 2012 و2016.

أخبار ذات صلة
بيلسا عن مباراة أوروجواي مع إنجلترا: أتطلع دائماً لمواجهة الأفضل
روني: خبرة توخيل تمنح إنجلترا دفعة قوية في كأس العالم
روي هودجسون
إنتر ميلان
منتخب إنجلترا
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
اليوم 18:46
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
الرياضة
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
اليوم 18:45
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
الرياضة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
اليوم 18:29
قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
علوم الدار
قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"
اليوم 18:18
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
الرياضة
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
اليوم 18:10
