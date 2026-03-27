الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر

«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
27 مارس 2026 18:10

دبي (الاتحاد)
 الفوز في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، يُمكن «فوريفر يونج»، الفائز مرتين بكأس السعودية وبطل كأس بريدرز كلاسيك، من تجاوز «رومانتيك واريور» ليصبح الحصان الأعلى ربحاً في تاريخ سباقات الخيل.
ويطارد «فوريفر يونج» المجد، وسيصبح حاملاً لأكبر ثلاث جوائز في سباقات الخيل على المضمار الرملي في آن واحد، إذا تمكن من إضافة فوزه الرئيسي يوم السبت إلى كأس بريدرز كلاسيك وكأس السعودية، اللذين فاز بهما للمرة الثانية الشهر الماضي، ولكن مدربه يوشيتو ياهاجي قال: «أنا قلق للغاية الآن، ولا أريد أن تهطل أمطار غزيرة يوم السبت، بالتأكيد لا».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©