«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر

دبي (الاتحاد)

الفوز في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، يُمكن «فوريفر يونج»، الفائز مرتين بكأس السعودية وبطل كأس بريدرز كلاسيك، من تجاوز «رومانتيك واريور» ليصبح الحصان الأعلى ربحاً في تاريخ سباقات الخيل.

ويطارد «فوريفر يونج» المجد، وسيصبح حاملاً لأكبر ثلاث جوائز في سباقات الخيل على المضمار الرملي في آن واحد، إذا تمكن من إضافة فوزه الرئيسي يوم السبت إلى كأس بريدرز كلاسيك وكأس السعودية، اللذين فاز بهما للمرة الثانية الشهر الماضي، ولكن مدربه يوشيتو ياهاجي قال: «أنا قلق للغاية الآن، ولا أريد أن تهطل أمطار غزيرة يوم السبت، بالتأكيد لا».