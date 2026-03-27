الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة

40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
27 مارس 2026 18:45

دبي (الاتحاد)
سيُبثّ سباق كأس دبي العالمي، الذي تبلغ جوائزه 30.5 مليون دولار أميركي، في النسخة الثلاثين من مضمار ميدان يوم السبت 28 مارس، مباشرةً عبر 40 قناة تلفزيونية، ليصل إلى الجمهور في أكثر من 170 دولة.
وحرص نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج المعتمدة لديه، على اعتماد مجموعة ريسكورس ميدي ​​(RMG)، ووكالة HBA Media التابعة لها، على ضمان وصول الحدث إلى جمهور تلفزيوني عالمي واسع، بما يليق بمكانته العالمية.
وتشمل القنوات الرئيسية المشاركة في البث: ITV (أكبر قناة تجارية في المملكة المتحدة)، وFox Sports (الولايات المتحدة)، وESPN وDisney+ (أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وViaplay وSetanta Sports (أوروبا).
وستغطي قناة دبي لسباق الخيل وقناة ياس (أبوظبي) فعاليات المنطقة، حيث ستوجدان في ميدان.
===============

أخبار ذات صلة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
كأس دبي العالمي للخيول
قناة ياس
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
اليوم 18:46
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
الرياضة
40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة
اليوم 18:45
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
الرياضة
«كالانداجان» جاهز لمواصلة الانتصارات على أرض الإمارات
اليوم 18:29
قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة
علوم الدار
قوافل إماراتية تصل إلى غزة ضمن جهود "الفارس الشهم 3"
اليوم 18:18
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
الرياضة
«فوريفر يونج» يطارد المجد ويخشى المطر
اليوم 18:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©