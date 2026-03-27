40 قناة تلفزيونية تبث كأس دبي العالمي لـ170 دولة

دبي (الاتحاد)

سيُبثّ سباق كأس دبي العالمي، الذي تبلغ جوائزه 30.5 مليون دولار أميركي، في النسخة الثلاثين من مضمار ميدان يوم السبت 28 مارس، مباشرةً عبر 40 قناة تلفزيونية، ليصل إلى الجمهور في أكثر من 170 دولة.

وحرص نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج المعتمدة لديه، على اعتماد مجموعة ريسكورس ميدي ​​(RMG)، ووكالة HBA Media التابعة لها، على ضمان وصول الحدث إلى جمهور تلفزيوني عالمي واسع، بما يليق بمكانته العالمية.

وتشمل القنوات الرئيسية المشاركة في البث: ITV (أكبر قناة تجارية في المملكة المتحدة)، وFox Sports (الولايات المتحدة)، وESPN وDisney+ (أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وViaplay وSetanta Sports (أوروبا).

وستغطي قناة دبي لسباق الخيل وقناة ياس (أبوظبي) فعاليات المنطقة، حيث ستوجدان في ميدان.

