السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
ديوكوفيتش ينسحب من «مونتي كارلو للتنس»

27 مارس 2026 21:49

باريس (أ ف ب)

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً سابقاً، من دورة مونتي كارلو لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب، وفق ما أعلنه المنظمون الجمعة.
وأفاد الحساب الرسمي للدورة المقررة من 5 إلى 12 نيسان/أبريل المقبل، على إنستغرام بأن «نوفاك ديوكوفيتش انسحب من الدورة»، من دون الكشف عن سبب غيابه.
وأضاف «نرسل له أطيب تمنياتنا ونأمل رؤيته قريبا على أرض الملعب».
وسبق لديوكوفيتش، البالغ 38 عاماً والمصنف حالياً ثالثاً عالمياً، أن توّج بلقب مونتي كارلو مرتين.
وتمثل الدورة تقليديا بداية موسم الملاعب الترابية في أوروبا، قبل انطلاق بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في الفترة بين 24 مايو و7 يونيو والتي سيسعى فيها الصربي إلى حصد لقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى.
وبعد وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، اولدى بطولات الغراند سلام في يناير الماضي، خرج ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد البريطاني جاك درايبر، كما غاب عن دورة ميامي لماسترز الألف بسبب إصابة في الكتف الأيمن.
وحسب موقع رابطة اللاعبين المحترفين، يُنتظر أن يعود إلى المنافسات من خلال دورة مدريد لماسترز الألف نقطة (بين 22 أبريل والثالث من مايو).
ومنح منظمو دورة مونتي كارلو بطاقتي دعوة للفرنسيين المخضرم غايل مونفيس (39 عاماً) والواعد مويس كواميه (17 عاماً).
ويخوض مونفيس، المصنف سابقا سادسا عالميا والـ153 حالياً، موسمه الأخير، وهو أحد الفرنسيين القلائل الذين بلغوا المباراة النهائية لدورة مونتي كارلو، وكان ذلك عام 2016 عندما خسر أمام الإسباني رافايل نادال.
أما كواميه، المصنف 325 عالمياً، فهو أصغر لاعب داخل نادي الخمسمئة الأوائل بعمر 17 عاما، ويمثل آخر المواهب الصاعدة في كرة المضرب الفرنسية، بعد أن حقق في ميامي أول انتصار له في دورات ماسترز الألف نقطة.

