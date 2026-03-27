اتحاد البولو يحدد موعد «الماسترز» و«كأس دبي»

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للبولو إقامة منافسات بطولة "كأس ماسترز" يوم 11 أبريل المقبل، على أن تليها بطولة "كأس دبي" يوم 18 من الشهر نفسه وكذلك بهانديكاب (6-8 جول) للبطولتين، المقامتين ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية.

وأكد الاتحاد أن البطولتين تأتيان ضمن واحدة من أبرز السلاسل التنافسية في رياضة البولو، والتي تستقطب نخبة الفرق، وتمثل محطة رئيسية في أجندة الموسم.

وفي سياق متصل، ناقش مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد الحبتور، لوائح نظام تصنيف اللاعبين (الهانديكاب) المعتمد، وذلك خلال اجتماع عقد أمس بحضور سعيد بن دري نائب الرئيس، وأحمد السماج، ومحمد المر الحريز، ومهرة فلكناز أعضاء المجلس إلى جانب محمد الرقباني رئيس لجنة الهانديكاب.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز معايير العدالة والاتساق والشفافية في تطبيق نظام التصنيف، بما يتوافق والمعايير الدولية، ويسهم في تطوير رياضة البولو في الدولة.