السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرج ميسي الجديد يستقبل جماهير إنتر ميامي 4 أبريل

مدرج ميسي الجديد يستقبل جماهير إنتر ميامي 4 أبريل
27 مارس 2026 22:50

ميامي(أ ف ب)
قرر إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأميركي لكرة القدم، إطلاق اسم نجمه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي على أحد مدرجات ملعبه الجديد، وفق ما أعلن النادي اليوم.
وقال النادي في بيان إن ملعبه الجديد "نو ستاديوم" الذي يتسع لـ26.700 متفرج، سيضم "مدرج ليونيل ميسي" عند استضافته أول مباراة في الرابع من أبريل.
وأضاف: "يسر إنتر ميامي الإعلان عن مدرج ليونيل ميسي، مع استعداد لاعبنا رقم 10 وقائدنا لأن يصبح جزءًا من حالة نادرة وفريدة في الرياضة العالمية: لاعب يخوض المباريات بانتظام في ملعب يحمل مدرجا باسمه".
وشُيّد "نو ستاديوم" خصيصاً للنادي كي يحل مكان ملعب "تشايس ستاديم" في فورت لودردايل الذي استضاف مباريات إنتر منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي في 2020.
وانضم ميسي إلى إنتر قبل ثلاثة أعوام، وحوّل مسار النادي بقيادته إلى أربعة ألقاب، بينها الدوري المحلي عام 2025 وكأس الرابطتين عام 2023.
وأوضح النادي أن إطلاق اسم ميسي على المدرج يعكس التأثير المستمر للنجم الأرجنتيني البالغ 38 عاماً، مضيفاً: "تقليدياً، تستند التكريمات إلى الماضي. تُبنى على الحنين. على الذاكرة".
وأردف "هذا مختلف. هذا وُلد من الحاضر. مما يحدث الآن. مما تشعر به كلما خطا ليو إلى أرض الملعب"، معتبرا أن "الاعتراف بشخص لا يعني دائماً إغلاق فصل. بل يتعلق الأمر أحياناً بالإدراك أنك شاهد على أمر فريد من نوعه".

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©