قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
منتخب غانا يشوه تصنيف النمسا المتقدم لمعدل انخفاض الجريمة!

منتخب غانا يشوه تصنيف النمسا المتقدم لمعدل انخفاض الجريمة!
27 مارس 2026 23:02

فيينا (رويترز)
قالت الشرطة النمساوية، إن اثنين من ​لاعبي منتخب غانا لكرة القدم أبلغا عن سرقة ساعة فاخرة من كل ⁠منهما من الفندق، حيث يقيم ​فريقهما معسكره قبل مواجهة النمسا ​ودياً ‌في فيينا اليوم.
وقال ​متحدث باسم شرطة فيينا إن ساعتي رولكس بقيمة آلاف من اليورو، ونقوداً سرقت من غرفتين ‌منفصلتين في الفندق الواقع في ‌الحي الثاني والعشرين بفيينا، الذي يقع بالقرب من مقر المباراة.
ولم يكشف ​المتحدث باسم الشرطة هوية اللاعبين أو اسم الفندق، لكنه قال إن الواقعة لم تشهد أي أعمال عنف.
ولم ‌يرد الاتحاد الغاني لكرة القدم ​على الفور على طلب للتعليق. ومثل هذه الحوادث نادرة نسبياً في العاصمة النمساوية، حيث ساهم معدل الجريمة ​المنخفض ‌في ⁠فيينا ‌في تصدرها بشكل ‌متكرر للتصنيفات العالمية للمدن ذات أعلى مستويات جودة ⁠الحياة.
وتأهلت غانا والنمسا إلى ​كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من شهر يونيو.

 

أخبار ذات صلة
النمسا تمنع استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا
النمسا
فيينا
منتخب غانا
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
28 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
28 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
28 مارس 2026
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
28 مارس 2026
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
28 مارس 2026
