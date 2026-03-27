منتخب غانا يشوه تصنيف النمسا المتقدم لمعدل انخفاض الجريمة!

فيينا (رويترز)

قالت الشرطة النمساوية، إن اثنين من ​لاعبي منتخب غانا لكرة القدم أبلغا عن سرقة ساعة فاخرة من كل ⁠منهما من الفندق، حيث يقيم ​فريقهما معسكره قبل مواجهة النمسا ​ودياً ‌في فيينا اليوم.

وقال ​متحدث باسم شرطة فيينا إن ساعتي رولكس بقيمة آلاف من اليورو، ونقوداً سرقت من غرفتين ‌منفصلتين في الفندق الواقع في ‌الحي الثاني والعشرين بفيينا، الذي يقع بالقرب من مقر المباراة.

ولم يكشف ​المتحدث باسم الشرطة هوية اللاعبين أو اسم الفندق، لكنه قال إن الواقعة لم تشهد أي أعمال عنف.

ولم ‌يرد الاتحاد الغاني لكرة القدم ​على الفور على طلب للتعليق. ومثل هذه الحوادث نادرة نسبياً في العاصمة النمساوية، حيث ساهم معدل الجريمة ​المنخفض ‌في ⁠فيينا ‌في تصدرها بشكل ‌متكرر للتصنيفات العالمية للمدن ذات أعلى مستويات جودة ⁠الحياة.

وتأهلت غانا والنمسا إلى ​كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من شهر يونيو.