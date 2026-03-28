الإفراج عن وودز بكفالة بعد تورطه في حادث سير

لندن (د ب أ)

أفرج عن لاعب الجولف الأميركي تايجر وودز بكفالة بعد توجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول إليه، وذلك عقب تورطه في حادث سيارة بولاية فلوريدا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه تم نقل وودز، الفائز بـ15 لقباً في البطولات الكبرى، إلى السجن بعدما انقلبت سيارته من طراز لاند روفر إثر اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت تجر مقطورة أثناء محاولته تجاوزها في جزيرة جوبيتر.

وخرج وودز من الحادث دون إصابات، لكن الضباط وصفوه بأنه لم يكن مبالياً، وتم استجوابه في موقع الحادث، قبل أن يرفض لاحقاً الخضوع لاختبار البول. وتم احتجاز وودز 50 عاماً في السجن لمدة ثماني ساعات قبل إطلاق سراحه بكفالة.

وأكد مكتب شريف مقاطعة مارتن أنه تم الإفراج عن وودز في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال الشريف جون بودنسيك للصحفيين إنه تم توجيه لوودز تهم إلحاق أضرار بالممتلكات ورفض الخضوع لاختبار قانوني.

وأضاف أن هذه المخالفات ليست جرائم جنائية كبرى. وأوضح بودنسيك: "وصل محققو القيادة تحت تأثير الكحول إلى موقع الحادث، وأظهر وودز علامات الضعف . أجروا عدة اختبارات عليه، وقد شرح الإصابات والعمليات الجراحية التي خضع لها، وأخذنا ذلك في الاعتبار، لكنهم أجروا بعض الاختبارات التفصيلية على الطريق".

وأضاف: "عندما تم تحديد الوضع، تم اعتقاله ونقله إلى سجن مقاطعة مارتن. سواء في موقع الحادث أو في السجن، لم نشك فعلياً بوجود الكحول في هذه الحالة، وهذا ما ثبت لاحقاً. أجرى وودز اختبار التنفس وكانت النتيجة صفر، ولكن عندما حان الوقت لطلب اختبار البول، رفض، ولذلك وجهت إليه تهم القيادة تحت التأثير وإلحاق أضرار بالممتلكات ورفض الخضوع لاختبار قانوني".

وأشار بودنسيك إلى أن الضباط اعتقدوا أن وودز كان "متأثراً بالأدوية". وأضاف أن وودز كان يقود بسرعة عالية، وانقلبت سيارته على جانبها ثم انزلقت لمسافة كبيرة قبل أن تتوقف.