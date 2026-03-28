«الدراجات لأصحاب الهمم» يعزّز الرصيد بذهبية وبرونزية في «آسيوية الفلبين»

«الدراجات لأصحاب الهمم» يعزّز الرصيد بذهبية وبرونزية في «آسيوية الفلبين»
28 مارس 2026 12:50

دبي (الاتحاد)
واصل منتخبنا الوطني للدراجات لفئة أصحاب الهمم، نتائجه الإيجابية في بطولة آسيا للمضمار المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بعدما أضاف ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في منافسات اليوم الثاني، ليرفع رصيده إلى 4 ميداليات بواقع «ذهبية وفضيتين وبرونزية».
وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق عبدالله سالم البلوشي بفوزه بسباق الإقصاء لفئة C4 للرجال، بعد أن حلّ في المركز الأول، متقدماً على الأوزبكي أبرور إبرييموف صاحب المركز الثاني، والإندونيسي محمد فضلي إمام الدين الذي جاء ثالثاً، ليحقق البلوشي ميداليته الثانية في البطولة.
وفي منافسات السيدات، أحرزت سلامة الخاطري الميدالية البرونزية في سباق فئة C5، بحلولها في المركز الثالث، خلف الأوزبكية نوركابيليوفا جاسمنيا التي نالت الذهبية، والهندية ليشا داس التي حصدت الفضية، لتواصل الخاطري صعودها إلى منصة التتويج بعد فوزها بفضية السباق ذاته في اليوم الأول.
وكان المنتخب قد افتتح مشاركته بحصد ميداليتين فضيتين عبر عبدالله سالم البلوشي في سباق الكيلو لفئة C4 للرجال، وسلامة الخاطري في سباق الكيلو لفئة C5 للسيدات.
وأكد عبدالله سالم البلوشي أن التتويج بالميدالية الذهبية جاء نتيجة العمل والتحضير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سباق الإقصاء يتطلب تركيزاً عالياً وإدارة دقيقة لمجريات السباق، وأضاف أنه حرص على الحفاظ على إيقاع ثابت وانتظار اللحظة المناسبة للحسم.
وتعكس هذه النتائج تطور مستوى المنتخب وقدرته على التعامل مع سباقات المضمار، خاصة سباقات الإقصاء التي تعتمد على الجاهزية البدنية والتركيز، بما يعكس جودة التحضيرات التي سبقت المشاركة.

