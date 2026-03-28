مبابي على بُعد خطوة من لقب الهداف التاريخي لفرنسا

معتز الشامي (أبوظبي)

اقترب كيليان مبابي من معادلة الرقم القياسي الفرنسي في تسجيل الأهداف على مر التاريخ، بعد تسجيله هدفاً في فوز منتخب الديوك على البرازيل، بهدفين لهدف، في مباراة ودية أقيمت في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي الدقيقة 32، مرّر عثمان ديمبيلي الكرة إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى، وسدّد الكرة من فوق حارس مرمى البرازيل إيدرسون المندفع.

وكان هذا الهدف رقم 56 لمبابي في مباراته رقم 95 مع منتخب فرنسا، ويتفوق على نجم ريال مدريد فقط أوليفييه جيرو، الذي سجّل 57 هدفاً في 137 مباراة دولية مع أبطال العالم مرتين.

ويتعافى المهاجم، الذي شارك لأول مرة مع منتخب فرنسا في سن 18 عام 2017، من إصابة في الركبة بعد أن كانت آخر مباراة له كأساسي مع ريال مدريد في 22 فبراير.

وسيحظى مبابي بفرصة معادلة، إنْ لم يكن تجاوز، رقم جيرو القياسي عندما تواجه فرنسا كولومبيا، في ملعب نورث ويست، في واشنطن العاصمة، غداً.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، منافسات كأس العالم 2026 حاملاً معه إرثاً رائعاً، فقد سطع نجمه على الساحة العالمية وهو في سن المراهقة عام 2018، وساهم في فوز فرنسا بالبطولة، ليصبح أول مراهق يسجل هدفاً في نهائي كأس العالم منذ الأسطورة بيليه.

وبعد 4 سنوات في قطر، قاد مبابي المنتخب الفرنسي مجدداً إلى نهائي كأس العالم، مسجلاً ثلاثية رائعة في المباراة النهائية، لكنه خسر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ورغم خيبة الأمل، يبقى سجلّه مع فرنسا استثنائياً، فهو ظاهرة تهديفية، ويحمل أفضل معدل أهداف في المباراة الواحدة في تاريخ فرنسا، متفوّقاً على أساطير مثل تييري هنري وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان، بينما لا يزال يسعى لتحطيم الرقم القياسي الوطني في عدد الأهداف.

وبصفته القائد، يأمل مبابي في إضافة إنجازات جديدة إلى إنجازاته في كأس العالم الصيف المقبل، لرفع كأس أخرى لفرنسا وترسيخ مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية.