ريال مدريد ملك البطاقات الحمراء في الدوريات الكبرى

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت لجنة الحكام الإسبانية صحة قرار الحكم مونيرا مونتيرو بطرد نجم خط وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1 ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، ورغم تأكيد لجنة الحكام الإسبانية صحة القرار، فإن طرد فالفيردي أثار جدلاً، لا يزال يوتّر العلاقات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأخفى الجدل حقيقة لافتة، وهي أنه في هذه المرحلة من الموسم، يمتلك ريال مدريد أكبر عدد من اللاعبين المطرودين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، في جميع المسابقات.

حيث تعرّض الريال إلى 12 حالة طرد من لاعبيه، 10 منهم بعد حصولهم على بطاقة حمراء مباشرة مثل فيديريكو فالفيردي في ديربي مدريد الأخير، وهو رقم لم يسبقه إليه أي من أندية القمة في القارة.

ولا يقترب من رقم ريال مدريد القياسي سوى تشيلسي بـ9 حالات طرد (5 منها مباشرة)، متقدماً على باريس سان جيرمان بـ6 حالات، وبرشلونة بـ5 حالات، وأتلتيكو مدريد بـ3 حالات.

وفي الدوري الإسباني، لم يتجاوز ريال مدريد (7) في عدد حالات الطرد سوى أوفيدو ورايو فاليكانو (8)، مع أن ريال مدريد تلقّى عدداً أكبر من البطاقات الحمراء المباشرة (6 بطاقات). لكن اللافت للنظر هو أن ريال مدريد (286) ارتكب ما يقارب 100 خطأ أقل من أوفيدو (372) ورايو فاليكانو (380).

وفي دوري أبطال أوروبا، تلقّى ريال مدريد وبروسيا دورتموند أكبر عدد من البطاقات الحمراء، بإجمالي 3 بطاقات، اثنتان منها مباشرة (في كلتا الحالتين). أما بالنسبة لبقية الفرق الإسبانية المشاركة في أوروبا، فقد طرد لاعب واحد من برشلونة، بينما لم يُطرد أي لاعب من أتلتيكو مدريد، وطُرد كل من دين هويسين وراؤول أسينسيو مرتين، إحداهما خلال بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، أمام دورتموند وباتشوكا على التوالي.

بل إن ريال مدريد أنهى مباراة بـ8 لاعبين فقط، في هزيمته أمام سيلتا فيجو على ملعب سانتياغو برنابيو، عندما طرد الحكم كوينتيرو جونزاليس كلاً من فران جارسيا (بطاقتين صفراوين)، وألفارو كاريراس، وإندريك (بطاقة حمراء مباشرة).