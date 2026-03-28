العين يقترب وشباب الأهلي يترقب.. «أوبتا» تتوقع سيناريوهات حسم لقب «دورينا»

معتز الشامي (أبوظبي)

مع دخول دوري أدنوك للمحترفين مراحله الحاسمة، وقبل 6 جولات من خط النهاية، يتحول سباق اللقب إلى معركة أرقام وتفاصيل دقيقة بين العين المتصدر وشباب الأهلي المطارد، في صراع يبدو متكافئاً على الورق، لكنه يخفي فروقات فنية عميقة قد تحسم اللقب في اللحظة الأخيرة، وهو ما دفعنا لإخضاع سيناريوهات الجولات الأربع المقبلة تحديداً، بالوقوف على الأرقام التحليلية لشبكة أوبتا العالمية، لأداء العين وشباب الأهلي في الدوري في أول 20 جولة.

وتقول الأرقام التي لا تكذب، إن العين يدخل الجولات المتبقية متصدراً للترتيب بـ50 نقطة بعد 20 جولة، دون أي خسارة، في رقم يعكس شخصية فريق يعرف كيف ينتصر حتى في أصعب الظروف، وحقق الفريق 15 فوزاً و5 تعادلات، مع فارق أهداف (+25)، وهو رقم يعكس التوازن بين الدفاع والهجوم.

لكن أهم ما يميز العين ليس فقط نتائجه، بل مرونته داخل المباريات، إذ حصد 8 نقاط من مباريات كان متأخراً فيها، كما أنه لا يخسر عند استقبال الهدف أولاً (فاز مرتين وتعادل مرتين).

وهجومياً، سجّل الفريق 41 هدفاً، بنسبة تحويل بلغت 13.8%، بينما يمتلك أحد أخطر خطوط الإبداع بوجود لاعبين مثل لابا كودجو وماتياس بالاسيوس، حيث يتصدر الأول قائمة الهدافين بـ19 هدفاً، لكن النقطة الأبرز تكمن في التوقيت القاتل، حيث يسجّل العين 61% من أهدافه في الشوط الثاني، ما يعكس قدرته على الحسم المتأخر، وهي سمة الأبطال.

على الجانب الآخر، يعتبر شباب الأهلي آلة هجومية بأرقام مرعبة، حيث يدخل السباق بـ49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط، لكنه يتفوق رقمياً في أكثر من جانب حاسم، ويُعد الفريق هو الأقوى هجومياً بـ48 هدفاً، والأعلى في نسبة تحويل الفرص (14.8%)، كما يتصدر قائمة xG بـ40.6، متفوقاً بفارق واضح على العين، ما يعكس جودة الفرص التي يصنعها، ودفاعياً، الصورة أكثر قوة، إذ استقبل الفريق 7 أهداف فقط، وهو الأفضل في الدوري، مع 13 مباراة بشباك نظيفة، كما أن أرقامه في xGA (12.9) تؤكد أنه لا يكتفي بالدفاع، بل يحدّ من فرص الخصوم بشكل كبير، أما الأخطر فهو أن شباب الأهلي حين يسجّل أولاً، يفوز بنسبة 93%، ما يجعله فريقاً قاتلاً عند التقدم.

وبالنظر لمشوار الفريقين في الجولات الأربع المقبلة، والتي تميل شبكة أوبتا إلى أنها ستشهد حسم هوية البطل إلى حدٍّ كبير، فيمكن القول إن التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق خلال شهر أبريل الجاري.

حيث تكشف الجولة 21 يومي 4 و5 أبريل المقبل، عن مواجهة صعبة لشباب الأهلي أمام الجزيرة، بينما سيلعب العين مباراة عجمان على ملعبه، وفي حالة تعثر شباب الأهلي أمام الجزيرة المنتشي بفعل تطور أدائه مؤخراً، فسيكون العين اقترب خطوة كبيرة من اللقب.

بينما ستلخص الجولة 22 المشهد، حيث يستمر العين على ملعب استاد هزاع بن زايد، لكن هذه المرة يستضيف شباب الأهلي، في لقاء يتوقع له الكثيرون أن يكون هو لقاء الحسم لمسار المنافسة واللقب إلى حدٍّ بعيد، أو نقطة التحول الحقيقية في الموسم.

وفي الجولة 23 يبدو اللقاء سهلاً للزعيم عندما يحل ضيفاً على البطائح، بينما يستضيف شباب الأهلي فريق خورفكان، ونسبياً يمكن القول إن اللقاءين سهلان على الطرفين المتصارعين على القمة.

أما الجولة 24 فستشهد قمّتين مثيرتين، ربما تساهمان في إنهاء الأمور لمصلحة أيٍّ من الطرفين، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق النصر في ديربي دبي الأهم، بينما يحلّ العين ضيفاً على الشارقة في لقاء قمة جماهيرية، يتوقع أن تكون صعبة للغاية على طرفي الصدارة.

وفي الجولة 25 يلعب شباب الأهلي أمام بني ياس، بينما يلتقي الزعيم بالظفرة في ملعبه، وفي الجولة 26 والأخيرة، يلعب العين أمام دبا، بينما يواجه شباب الأهلي فريق البطائح.

وبالنظر لمسار الفريقين، فيمكن القول بثقة إن فوز أيٍّ من الفريقين بالجولة 22 في استاد هزاع بن زايد، عندما يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على العين، ربما يقرّب الفريق الفائز خطوة كبيرة من اللقب، ولكن يتوجّب عليه الحذر في باقي المشوار، لأن أي تعثر ربما يقلب المشهد رأساً على عقب للمنافس، خصوصاً أن فارق النقطة «حتى الآن» لا يزال غير كبير، ما لم تتبدّل الصورة في الجولة المرتقبة التي تقام يومي 4 و5 أبريل المقبل.

وبصورة أوضح نؤكد أننا نقف أمام «صراع كلاسيكي» على اللقب، لفريق لا يخسر، وآخر لا يُقاوم. أما الحسم، فتتوقع شبكة أوبتا بناء على قراءة أرقام الفريقين في العشرين جولة الماضية، أننا نقف أمام صراع إما يُكتب في استاد هزاع بن زايد بالجولة 22، أو يستمر حتى الدقيقة 90 من الجولة الأخيرة من الموسم.