دونتشيتش يتعملق في فوز ليكرز الساحق على نتس

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل لوكا دونتشيتش 41 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 26 نقطة منها 15 نقطة في الربع الرابع، ليساعدا لوس أنجلوس ليكرز على الفوز 116-99 ​على ضيفه بروكلين نتس في مباراة أقيمت الليلة الماضية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

كما استحوذ دونتشيتش على ثماني كرات مرتدة، وسجل 30 نقطة على الأقل في 12 مباراة ⁠متتالية وهو أعلى رقم في مسيرته، ليساهم في فوز ليكرز للمرة 11 ​في آخر 12 مباراة.

وتفوق لوس أنجلوس في الربع الرابع ​بنتيجة 31-15 ‌على بروكلين، الذي تلقى خسارته 20 في ⁠آخر ​22 مباراة، والعاشرة على التوالي.

وكان نتس متأخراً بنقطة واحدة مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يفرض لوس أنجلوس هيمنته في الربع الرابع.

وفي مباراة أخرى، حقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة، بعدما أحرز 33 ‌نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وقدم لزملائه 12 تمريرة حاسمة، ‌ليساعد دنفر ناجتس على الفوز 135-129 على يوتا جاز.

وتقدم تورونتو رابتوز إلى المركز الخامس في القسم الشرقي، ليصبح على مقربة من التأهل إلى ​الأدوار الإقصائية، بعد فوزه 119-106 على نيو أورليانز بليكانز.

وسجل كيفن دورانت 25 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساهم في فوز هيوستن روكتس 119-109 على ممفيس جريزليز.

وعادل كليفلاند كافاليرز أفضل عدد من النقاط في تاريخ الفريق، بفوزه الساحق 149-128 على ضيفه ميامي هيت، ‌بعد تسجيل ماكس ستراس 29 نقطة، ​وإضافة جاريت ألين 18 نقطة واستحواذه على 10 كرات مرتدة مع عودته للفريق بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى.

وأحرز ستراس الذي لعب في صفوف هيت خلال الفترة من 2020 ​إلى 2023، ثماني رميات ثلاثية واستحوذ ‌على ⁠ثماني كرات ‌مرتدة في 23 دقيقة بعد دخوله من ‌على مقاعد البدلاء، ليقود كليفلاند للفوز الخامس في ست مباريات.

وأحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 25 نقطة، في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر ⁠131-112 على ضيفه شيكاغو بولز.

وسجل كواي ليونارد رمية حاسمة قبل ​0.4 ثانية على النهاية، ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز 114-113 على إنديانا بيسرز.

وأنهى دالاس مافريكس سلسلة من خمس مباريات دون انتصار، بفوزه 100-93 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز. وحقق جولدن ستيت وريورز انتصاره الثالث على التوالي، بفوزه 131-126 على واشنطن ويزاردز.

وأحرز بايتون بريتشارد 36 ​نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز ​109-102 على أتلانتا هوكس.