أنتونيلي أول المنطلقين في سباق اليابان للفورمولا1

برلين(د ب أ)

فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، اليوم السبت، بمركز الانطلاق الأول لسباق جائزة اليابان الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعدما تفوق على زميله بالفريق البريطاني جورج راسل.

وسجل أنتونيلي أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و778. 28 ثانية، ليتفوق على راسل بفارق 298. 0 ثانية، فيما جاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الثالث بفارق 354. 0 ثانية عن المتصدر.

وقال أنتونيلي :" أنا سعيد للغاية بالتجربة الرسمية. كانت جيدة، كانت نظيفة. شعرت بأداء ممتاز في السيارة، ومع كل جولة كنت أتحسن أكثر فأكثر". وستكون هذه هي المرة الثانية التي ينطلق فيها السائق الإيطالي من مركز الانطلاق الأول، حيث كان فاز بمركز الانطلاق الأول في سباق جائزة الصين الكبرى، الذي توج بلقبه قبل أسبوعين.

وارتكب أنتونيلي في اللفة التأهيلية الأخيرة المتواضعة، ما ترك الباب مفتوحاً أمام البريطاني جورج راسل، الذي قام بلفة غير منظمة أيضا، ليبقى في المركز الثاني. وقال راسل:" كانت التجربة الرسمية غريبة للغاية بالنسبة لنا. كنا الأسرع طوال عطلة نهاية الأسبوع. أجرينا بعض التعديلات بعد التدريب، ثم في بداية التجارب التأهيلية، لم نكن في أي مكان". وأضاف :" لذا، علينا أن نفهم الأمر. من حسن حظنا مرة أخرى أن نكون في المركز الثاني. لكن السباق غدا ولا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله". وكان كان سائق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، الأسرع في القطاع الأول، وبدا وكأنه قادر على تحطيم زمن أنتونيلي، لكنه فقد كل ذلك الوقت بعد قطاع ثان غير متقن، لينهي اللفة في المركز الرابع فقط. في الوقت نفسه، كان بياستري يهدف لبدء أول سباق له هذا الموسم، بعد أن فشل في ذلك في أول سباقين بأستراليا والصين. وقال :" ظهرنا بمستوى جيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونفذنا بشكل جيد. من الواضح أننا لا نملك السرعة أو التماسك الكافيين لمنافسة مرسيدس، لكننا نقترب أكثر". وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الخامس، فيما احتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، المركز السادس، وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الحادي عشر. وحذر جوس، والد فيرستابن، من أن بطل العالم أربع مرات قد يفقد الحافز للتسابق في فورمولا1 في أعقاب تغيير القواعد.

وقال لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية :"قيادة هذه للسيارات لا يمثل تحدياً بالنسبة له. لأكون صريحاً، أنا خائف من أن يكون ماكس بدأ يفقد الحافز". وأضاف :"كان يعتقد دائماً أن التسابق في فورمولا1 هو أعظم شيء على الإطلاق. لكنني الآن متشائم إلى حد ما. وكنت أتمنى أن أقول إن هذا ليس صحيحاً، لكنني أراه كمشكلة لمستقبله". وواجه فيرستابن بداية صعبة للموسم حيث فشل في التواجد على منصة التتويج في أول سباقين.