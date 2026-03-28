ودية عُمان تختبر جاهزية «الأبيض الأولمبي» في معسكر العين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحضيراته خلال معسكره الداخلي في مدينة العين، استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، حيث يؤدي حصصه التدريبية على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، تحت إشراف المدرب الوطني سليمان البلوشي وجهازه الفني المساعد.

ويستعد «الأبيض الأولمبي» لخوض تجربة ودية أمام نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل على استاد القطارة، في مواجهة يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، لا سيما في ظل انضمام عدد من الأسماء الجديدة خلال المعسكر الحالي.

وتكتسب المباراة أهمية فنية خاصة، كونها تمثّل محطة تقييم مبكرة للجهاز الفني، وفرصة لتجربة أكثر من خيار على مستوى التشكيلة، قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، التي تتطلب جاهزية أعلى على الصعيدين البدني والتكتيكي.

في المقابل، دشّن منتخب عُمان الأولمبي معسكره الداخلي مساء الجمعة في مدينة البريمي، بمشاركة 24 لاعباً ضمن القائمة التي يقودها المدرب بدر الميمني، على أن تغادر بعثة المنتخب إلى العين يوم الاثنين، استعداداً لمواجهة «الأبيض الأولمبي» في الودية المرتقبة مساء الثلاثاء على استاد طحنون بن محمد.