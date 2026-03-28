السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ودية عُمان تختبر جاهزية «الأبيض الأولمبي» في معسكر العين

28 مارس 2026 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحضيراته خلال معسكره الداخلي في مدينة العين، استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، حيث يؤدي حصصه التدريبية على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، تحت إشراف المدرب الوطني سليمان البلوشي وجهازه الفني المساعد.
ويستعد «الأبيض الأولمبي» لخوض تجربة ودية أمام نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل على استاد القطارة، في مواجهة يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، لا سيما في ظل انضمام عدد من الأسماء الجديدة خلال المعسكر الحالي.
وتكتسب المباراة أهمية فنية خاصة، كونها تمثّل محطة تقييم مبكرة للجهاز الفني، وفرصة لتجربة أكثر من خيار على مستوى التشكيلة، قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، التي تتطلب جاهزية أعلى على الصعيدين البدني والتكتيكي.
في المقابل، دشّن منتخب عُمان الأولمبي معسكره الداخلي مساء الجمعة في مدينة البريمي، بمشاركة 24 لاعباً ضمن القائمة التي يقودها المدرب بدر الميمني، على أن تغادر بعثة المنتخب إلى العين يوم الاثنين، استعداداً لمواجهة «الأبيض الأولمبي» في الودية المرتقبة مساء الثلاثاء على استاد طحنون بن محمد.

أخبار ذات صلة
سلطنة عمان.. استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل
استاد طحنون بن محمد يستقبل ودية «الأبيض الأولمبي» وعُمان
الأبيض الأولمبي
عمان
استاد طحنون بن محمد
آخر الأخبار
قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي
الأخبار العالمية
قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي
اليوم 17:04
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تطلق "ماراثون زايد" في قطاع غزة
اليوم 16:45
«بانشنج» يقلب التوقعات ويتوج بلقب «جودلفين مايل»
الرياضة
«بانشنج» يقلب التوقعات ويتوج بلقب «جودلفين مايل»
اليوم 16:45
10 آلاف لاعب في انطلاقة البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية
الرياضة
10 آلاف لاعب في انطلاقة البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية
اليوم 16:39
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
"الداخلية": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي
اليوم 16:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©