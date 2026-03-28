ناجلسمان يعدد إيجابيات الفوز على سويسرا

بازل(د ب أ)

أراد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن يبرز الجوانب الإيجابية، خاصة أداء لاعب خط الوسط فلوريان فيرتز، بعد الفوز على سويسرا في المباراة الودية التي جمعتهما أمس.

وسجل فيرتز هدفين وصنع الهدفين الآخرين، في المباراة الودية التي تمكن فيها المنتخب الألماني من قلب تأخره مرتين إلى فوز 4 / 3.

وقال ناجلسمان: "هو بالفعل لاعب كرة قدم عالمي. وإذا استمر بنفس الأداء، سيكون دائماً على رأس قائمة كل الأندية لوقت طويل. لأنه لاعب جيد بشكل مذهل، وملتزم ودائماً قادر على التحرك لمطلوب ".

ولم تمر الأهداف الثلاثة التي استقبلها الفريق بإهمال مرور الكرام، لكن ما سلط عليه ناجلسمان الضوء هو رد فعل الفريق على هذه النكسات.

ووفقاً لناجلسمان، عاد الفريق مرتين دون أن يفقد هيمنته ولا سيطرته في منتصف ملعب الفريق المنافس.

وقال :"من حيث العقلية، أعتقد أن الأمور كانت جيدة للغاية". وسيتناول ناجلسمان الأخطاء الدفاعية ولكن داخلياً.

وأكد :"نعم لم ندافع بشكل جيد في بعض المواقف". ولم يرغب المدرب في التركيز على أخطاء نيكو شلوتربيك، والتي أهدت سويسرا هدفين من الأهداف الثلاثة.

وقال ناجلسمان: "لن يتم توبيخه الآن. أعتقد أن رسخ أقدامه في المباراة. هذه هي العلامة المهمة بالنسبة لي".

وأثنى المدير الفني أيضاً على كاي هافيرتز، الذي عاد للمنتخب الألماني بعد غياب 16 شهراً بسبب الإصابات.

وقال ناجلسمان :" كانت لديه ست أو سبع مواقف خطيرة جداً"، وأضاف بالنظر إلى كأس العالم :"نعم، يحتاج إلى البقاء بصحة جيدة ولياقة عالية. عندها سيكون بالنسبة لنا على نفس مستوى فيرتز". ويواصل المنتخب الألماني استعداداته للمونديال يوم الاثنين المقبل عندما يواجه منتخب غانا. ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.