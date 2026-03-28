ميلان يتمسك ببوليسيتش رغم تأخر حسم التجديد

ميلان يتمسك ببوليسيتش رغم تأخر حسم التجديد
28 مارس 2026 20:00


معتز الشامي (أبوظبي)
تشير التقارير إلى أن مفاوضات تجديد عقد الأميركي كريستيان بوليسيتش مع نادي ميلان شهدت حالة من التباطؤ خلال الفترة الأخيرة، دون أن يعني ذلك وجود نية للانفصال بين الطرفين، إذ يبقى الاستمرار خياراً مطروحاً بقوة لدى الجانبين.
وعانى بوليسيتش هذا الموسم من عدة عوامل أثرت على مستواه، أبرزها الإصابات وتراجع الأداء، إلى جانب التغيير التكتيكي الذي أدخله المدرب ماسيميليانو أليجري، ورغم ذلك، نجح اللاعب في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال 27 مباراة رسمية، لكنه لم يتمكن من هز الشباك منذ بداية عام 2026، مكتفياً بسلسلة من 12 مباراة دون تسجيل.
ويمتد عقد بوليسيتش الحالي حتى يونيو 2027، مع وجود بند يتيح لميلان تمديده لعام إضافي، وهو ما يمنح النادي مساحة من الوقت ويجعل ملف التجديد ليس أولوية ملحة في الوقت الراهن، وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.
وفي المقابل، تشير المؤشرات إلى رغبة مشتركة في استمرار العلاقة، خاصة أن اللاعب يمكنه الاستفادة من الحوافز الضريبية ضمن قانون النمو الإيطالي لفترة تصل إلى خمس سنوات إضافية، في حال استقر بشكل دائم داخل البلاد.
وتتمثل الخطة المحتملة في إعادة فتح باب المفاوضات بنهاية الموسم، مع طرح زيادة طفيفة على راتبه الحالي البالغ 4 ملايين يورو سنوياً، وتمديد العقد حتى صيف 2031.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق، يحتفظ ميلان بخيار التمديد حتى 2028، ما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع مستقبل اللاعب، سواء بالاستمرار أو البيع، ويُذكر أن بوليسيتش انضم إلى ميلان قادماً من تشيلسي في 2023 مقابل 20.8 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز إضافية.

أخبار ذات صلة
يوفنتوس يسعى لضم كيسي من الأهلي السعودي مقابل 5 ملايين يورو
«الدولي» دوناروما إلى الـ80 في السابعة والعشرين
ميلان
الدوري الإيطالي
الكالشيو
ماسيميليانو أليجري
كريستيان بوليسيتش
آخر الأخبار
آثار قصف على طهران
الأخبار العالمية
انفجارات قوية تدوي في طهران
اليوم 22:30
4 ملايين يورو تعرقل عودة محمد صلاح إلى روما
الرياضة
4 ملايين يورو تعرقل عودة محمد صلاح إلى روما
اليوم 22:30
رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع
علوم الدار
رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع
اليوم 22:09
كرنفال دبي يعزز ريادة الإمارة على خريطة سباقات الخيل العالمية
الرياضة
كرنفال دبي يعزز ريادة الإمارة على خريطة سباقات الخيل العالمية
اليوم 22:00
محمد بن راشد: الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك
اليوم 21:44
