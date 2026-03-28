المغربي علاوي يحتفظ بلقب «وزن الديك» في «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ المغربي إكزافيير علاوي على لقب وزن الديك في النسخة العربية الخامسة عشرة (68) من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على الفلسطيني راني سعدة، في النزال الذي أقيم بصالة الخبيصي في مركز العين للمؤتمرات «أدنيك» بمدينة العين.

وحسم علاوي المواجهة لمصلحته بالإخضاع في الجولة الثانية، ليؤكد تفوقه ويواصل هيمنته على اللقب، بعدما سبق له التتويج به ثلاث مرات، خلال مشاركاته في البطولة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية.

وتوّج البطل فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، وسط أجواء حماسية من جماهير الفنون القتالية في العين.

وفي النزال الرئيسي المشترك، حقق المغربي بدر عاطف الفوز على المصري ميسرة محمد بقرار الحكام في وزن 59 كجم، في مواجهة متكافئة، فيما تغلب العراقي أحمد الربيعي على التونسي صلاح طرابلسي بقرار الحكام في وزن الثقيل.

وكما تفوقت الجزائرية دينا عوكت على المصرية ساندرا جمال، عن طريق الإخضاع في أولى جولات النزال في منافسة السيدات للوزن الحر 59 كلم.

ومن جانبه أعرب إكزافيير علاوي عن سعادته بالحفاظ على اللقب، مشيداً بالتنظيم الاحترافي للبطولة، وقال: «أنا سعيد جداً بهذا الانتصار الذي تحقق في مدينة العين، التي وفرت أجواءً مميزة داخل القاعة وخارجها».

وأشاد علاوي بالأمن والاستقرار في الإمارات وقال: «حضرت إلى الإمارات من كندا في الأسبوع الماضي عبر دبي، وأنا أعلم أنها من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، وأنها في غاية الأمن والاستقرار وتتمتع ببنية تحتية متطورة، وهو ما ينعكس بوضوح على جودة وتنظيم هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في أبوظبي».

بدوره أكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن بطولة «محاربي الإمارات» كسبت التحدي في مدينة العين، وحققت نجاحاً مميزاً رغم الأجواء الماطرة، وذلك بفضل التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبيرو الذي عكس شغف الجمهور برياضات الفنون القتالية.

وأوضح أن استمرار إقامة الحدث بهذا الزخم يؤكد مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات في مختلف الظروف.

وأضاف درويش أن الأمور تسير بشكل طبيعي وفق أعلى المعايير، مشيداً بجهود الشركاء والفرق المشاركة، ومثمناً الدعم الكبير من الجهات الحكومية ودورها الحيوي في رعاية الحدث، بما يعكس تكامل الجهود لإنجاحه.

وفي ختام حديثه، أكد فؤاد درويش أن النزالات التي شهدتها البطولة عكست مستوى فنياً عالياً، في ظل المهارات المميزة التي قدمها المقاتلون داخل الحلبة، مشيراً إلى أن هذا الأداء يؤكد أن «محاربي الإمارات» تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية.