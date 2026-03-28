«فلاح» يكسب المونديال في «دبي كحيلة كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

أكد الجواد «فلاح» بإشراف المدرب العماني أحمد البلوشي، وقيادة الفارس العماني المعتصم البلوشي، بانه نجم مونديال الخيول العربية الأصيلة، حين تُوج بلقب دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى في الشوط الأول لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار برعاية زعبيل فيد ميل، وسجل البطل زمن بلغ 2:17:32 دقيقة، ليحصد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني بفارق أنف الجواد «مراد» لياس للسباقات، محققاً جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد «مبيد» لإسطبلات الريف، ونال جائزة قدرها 100 ألف دولار.