يوفنتوس يسعى لضم كيسي من الأهلي السعودي مقابل 5 ملايين يورو



معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه في صفقة انتقال حُر، مستفيداً من تعثّر مفاوضات تجديد عقده مع نادي أهلي جدة السعودي، وينتهي عقد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون مقابل.

وبحسب التقارير، فإن كيسيه يُبدي رغبة حقيقية في العودة إلى الدوري الإيطالي، رغم إدراكه أن هذه الخطوة ستعني تخفيضاً كبيراً، في راتبه، مقارنة بما يتقاضاه حاليا، والذي يبلغ نحو 14 مليون يورو سنوياً.

ويخطط يوفنتوس لتقديم عقد يمتد لعامين، براتب يصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، في محاولة لإقناع لاعب ميلان السابق بالانضمام إلى صفوفه وتعزيز خط الوسط بداية من الموسم المقبل.

ولا يقتصر الاهتمام بكيسيه على يوفنتوس فقط، إذ تتابع عدة أندية إيطالية وضعه عن كثب، من بينها روما بقيادة المدرب جان بييرو جاسبيريني، الذي سبق له العمل مع اللاعب خلال فترتهما في أتالانتا، إضافة إلى إنتر ميلان، الذي يبحث عن لاعب بخصائص فنية مشابهة.

ويُعد كيسيه أحد أبرز الأسماء التي يضعها يوفنتوس ضمن قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى النادي لاستقطاب لاعبين في صفقات مجانية، إذ بدأ بالفعل محادثات أولية مع عدة نجوم بارزين لتعزيز تشكيلته للموسم الجديد.