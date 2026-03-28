«بانشنج» يقلب التوقعات ويتوج بلقب «جودلفين مايل»

عصام السيد (دبي)

تُوّج الجواد الأميركي "بانشنج" لشرف محمد الحريري، وديفيد جاكوبسون، ولورنس رومان، بإشراف ديفيد جاكوبسون، وقيادة سيلفستر دي سوزا بلقب "جودلفين مايل" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية.

ونجح ابن "جوست زابر" في حسم الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والذي بلغت قيمة جوائزه مليون دولار برعاية "إعمار"، بعد أداء استثنائي قلب فيه التوقعات، وأنهى السباق بزمن بلغ 1:38:23 دقيقة، لينتزع المركز الأول وجائزة مالية قدرها 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني "كوميشنر كينج" لفيصل محمد القحطاني، محققاً جائزة قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد "مندلسون باي" لنقابة سوتيد وبوتيد للسباقات، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.