مدربون صنعوا المجد في البريميرليج بعد السبعين.. تعرف عليهم

معتز الشامي (أبوظبي)

في كرة القدم الحديثة، حيث تتسارع الإيقاعات وتزداد الضغوط، يبدو أن عامل العمر قد يكون عائقاً أمام الكثيرين، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز أثبت عبر تاريخه أن الخبرة يمكن أن تتفوق على الزمن، فقد شهدت المسابقة ظهور عدد من المدربين الذين واصلوا العمل في أعلى مستوى رغم تجاوزهم السبعين، بل وحقق بعضهم إنجازات استثنائية.

ويتصدر القائمة المدرب الإنجليزي المخضرم روي هودجسون، الذي دخل التاريخ كأكبر مدرب يقود مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 76 عاماً و187 يوماً، خلال قيادته لكريستال بالاس، حيث لم تكن عودة هودجسون في 2023 مجرد خطوة رمزية، بل نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، وقاده لإنهاء الموسم في مركز آمن، مؤكداً أن الخبرة لا تزال عملة نادرة في عالم التدريب.

وفي المركز الثاني يأتي السير بوبي روبسون، أحد أكثر المدربين احتراما في تاريخ الكرة الإنجليزية، وخاض آخر مبارياته بعمر 71 عاماً و192 يوماً مع نيوكاسل يونايتد، ولم يكن روبسون مجرد مدرب، بل رمزا كرويا ترك بصمة في عدة دوريات أوروبية، قبل أن يختتم مسيرته في البريميرليج.

أما السير أليكس فيرجسون، فيظل الحالة الاستثنائية الأبرز، إذ قاد مانشستر يونايتد في آخر مباراة له بعمر 71 عاما و139 يوما، بعد مسيرة أسطورية امتدت 27 عاما، حصد خلالها 13 لقبا للدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يُكسر حتى اليوم، والأهم أن فيرجسون هو أكبر مدرب سنا يحقق لقب الدوري، في إنجاز يجسد قدرته على التطور والاستمرار.

وتضم القائمة أيضا أسماء بارزة، مثل نيل وارنك، الذي قاد كارديف سيتي بعمر 70 عاماً، وحقق فوزا مفاجئا على مانشستر يونايتد، إضافة إلى الإيطالي كلاوديو رانييري، الذي عاد للبريميرليج مع واتفورد في سن السبعين، بعد مسيرة طويلة تُوجها بلقب تاريخي مع ليستر سيتي.

كما يظهر في القائمة مدربون كبار مثل الهولندي جوس هيدينك، وسام ألارديس، وآرسين فينجر، الذي رغم كونه الأكثر قيادة للمباريات في تاريخ الدوري (828 مباراة)، إلا أنه يحتل المركز الثامن في قائمة الأكبر سنا.

وتعكس هذه الأسماء حقيقة واضحة: أن كرة القدم لا تعترف فقط بالشباب والطاقة، بل تحتفي أيضا بالحكمة والخبرة. ففي دوري يُعد الأكثر تنافسية في العالم، استطاع هؤلاء المدربون أن يثبتوا أن الشغف لا يشيخ، وأن الدكة الفنية قد تكون المكان الذي يتجلى فيه نضج كرة القدم بأبهى صوره.