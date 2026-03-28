«فيري جلين» لحمدان بن محمد تحصد «كأس دبي الذهبي»



عصام السيد (دبي)

حصدت الفرس «فيري جلين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة مايكل بارزلونا «كأس دبي الذهبي»، عندما هزمت الذكور في ثالث أشواط كأس دبي العالمي، الذي تبلغ قيمة جوائزه مليون دولار برعاية الطاير للسيارات، ومسافته 3200 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، بعد أن قاتلت بضراوة من أجل اعتلاء منصة التتويج، ونجحت في مسعاها، وسجلت البطلة زمناً وقدره 3:22:36 دقيقة، لتحصد جائزة المركز الأول البالغة 580.000 دولار.

وجاء الجواد «كابايو دي مار» لفيكتورياس فوريفر في المركز الثاني، ليحصد 200.000 دولار، فيما احتل «الناير» للبشير سالم الحراري المركز الثالث وحصل على 100.000 دولار.





