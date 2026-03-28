مدرب أنجلترا: تعلمت الكثير من التعادل مع أوروجواي

لندن (د ب أ)
قال توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه تعلم الكثير عن إمكانيات لاعبيه وشخصيتهم بعد تعادل منتخب إنجلترا، الذي خاض المباراة بتشكيلة تجريبية، بصعوبة مع منتخب أوروجواي في مباراة ودية أمس الجمعة ضمن الاستعدادات لكأس العالم.
واختار توخيل قائمة موسعة ضمت 35 لاعباً للمعسكر الأخير قبل اختيار قائمة المونديال، حيث قضى 19 لاعباً بعض الوقت في الملعب في المباراة الودية قبل الأخيرة للمنتخب الإنجليزي. وشهدت المباراة أمام منتخب أوروجواي أداء متقطعاً أمام منافس قوي بدنياً، وتضمنت تسجيل المدافع المثير للجدل بن وايت هدفه الدولي الأول، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية الضعيفة، لكن التعادل 1/1 كان مفيداً بشكل عام لمدرب منتخب إنجلترا.
وقال توخيل بعد التعادل 1/1 في ويمبلي: «تعلمت الكثير لأنه كان منافساً صعباً، يمكنك ملاحظة ذلك في التفاصيل. تتعلم الكثير من خلال التفاصيل، مثل كيفية التصرف، كما ترى المستوى أيضا». وتابع: «إذا لعبت ضد مانويل أوجارتي، إذا لعبت أمام فيديريكو فالفيردي في الوسط، ترى المستوى». وأكمل: «تلعب ضد الأجنحة وهؤلاء اللاعبين الدفاعيين، إنه مستوى عال، وعندها ترى الأمور فوراً، لذا كنا بحاجة لمثل هذا الاختبار. أنا سعيد لأننا أدينا على النحو الذي أدينا به وتعلمنا الكثير».
وكان توخيل يعلم دائماً أن منتخب أوروجواي بقيادة مارسيلو بييلسا سيكون منافساً «شرساً وصعباً» لمنتخب إنجلترا، الذي سينتقل بعد مواجهة الفريق المصنف 17 عالمياً لاستضافة منتخب اليابان المصنف 19 يوم الثلاثاء المقبل.
ويعود كل من هاري كين وديكلان رايس وبوكايوا ساكا ضمن 11 لاعبا مخضرما إلى معسكر منتخب إنجلترا استعداداً لهذه المباراة الودية، مما يغير ديناميكية المجموعة. وأوضح توخيل:«اللاعبون الذين انضموا يحتاجون لإعادة تعلم مبادئنا. لم يتواجدوا في المعسكر لمدة ثلاثة أشهر، لذلك هم بحاجة لإعادة التعلم. لدينا ثلاثة أيام للتدريبات».
واستطرد:«المنتخب الياباني يلعب بطريقة فريدة، عادة بخمسة لاعبين في الدفاع، مع ظهيرين متقدمين، وصانعي ألعاب، ثم تبديل الأجناب، لذلك نحتاج لأن نكون دقيقين تكتيكيا لإيجاد الحلول». وأكد:«لكن هذا ما نتوقعه من اللاعبين الذين حصلوا على راحة، وسنقدم بعض الحلول، ويجب عليهم تنفيذها على أرض الملعب».

