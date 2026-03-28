هجن الرئاسة.. سوبر هاتريك في يوم الإيذاع في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، بحضور الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث أقيمت 14 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 6 كيلومترات، تقدمتها أشواط الرموز الأربعة.

وفرضت هجن الرئاسة سيطرتها على أشواط الرموز، وذهب كأس الإيذاع الأبكار المفتوح لهجن الرئاسة عن طريق «زعفرانه» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن قطعت مسافة السباق في 8:41:0 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في جميع تحديات سنّ الإيذاع في المهرجان.

وانتزع «الفارس» بندقية الجعدان المفتوح لشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجّلاً 8:41:5 دقيقة، وتواصلت سيطرة هجن الرئاسة في أشواط المحليات، حيث ذهب كأس الأبكار المحليات إلى الشعار الأحمر عن طريق «الظفره»، بقيادة حمدان محمد مروشد، بتوقيت بلغ 8:43:0 دقيقة.

واختتم «الموج» رباعية هجن الرئاسة، بحصد بندقية الجعدان المحليات، بقيادة سلطان محمد الوهيبي، مسجّلاً 8:41:1 دقيقة.

توّج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالرموز في حضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، وذلك عقب ختام أشواط الرموز ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026.

وفي الفترة الصباحية أقيمت 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، وذهب ناموس الشوط الأول إلى «سلام» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر جار الله محمد طالب عقيل النابت، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 8:50:0 دقيقة.

وظفر «شواف» لهجن الشيحانية، بقيادة جار الله محمد طالب عقيل النابت، بناموس الشوط الثاني للجعدان، مسجّلاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن قدره 8:46:4 دقيقة، وفي الشوط الثالث، فازت «الشامية» لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد، بعدما سجّلت 8:49:2 دقيقة، وكان ناموس الشوط الرابع للجعدان من نصيب «حالول» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر جار الله محمد طالب عقيل النابت، الذي سجّل 8:49:9 دقيقة.

وتتواصل صباح ومساء الغد منافسات مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث يشهد المرموم الانتقال الأول إلى ميدان الـ 8 كيلومتر، وتقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً لسن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، فيما تتواصل المنافسات في الفترة المسائية بإقامة 12 شوطاً تتقدمها أشواط العمالقة، في بداية تحديات المسافات الطويلة ضمن المهرجان.