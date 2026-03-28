السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وندر دين» يتوج بطلاً لديربي الإمارات ويتأهل إلى «كنتاكي»

الشوط الرابع
28 مارس 2026 17:59


دبي (الاتحاد)
توج المهر «وندر دين» ليوشيناري ياماموتو، بإشراف دايسوكي تاكاياناجي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستسان ديمورو، بطلاً لسباق ديربي الإمارات للفئة الثانية في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار برعاية (جميرا)، وتأهل تلقائياً لديربي كنتاكي الكلاسيكي أشهر سباق للخيول المهجنة الأصيلة عمر الثلاث سنوات فقط في أميركا، وسجل البطل زمناً وقدره 1:59:19 دقيقة، لينال جائزة المركز الأول وقدرها 580.000 دولار.
ونجح البطل في فرض نفسه بقوة، وتمكن من التفوق ببراعة على «سيكس سبيد» لبرونيتي دوجان ستيبلز، بلاك تايب ثوربريد، ستيف اديكسون، سوينبانك ستيبلز، الذي نال جائزة المركز الثاني وقدرها 200.000 دولار، فيما جاء في المركز الثالث «بايرو مانسر» لجودلفين، ونال 100.000 دولار.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©