«فيري غلين» تضع سايمون كريستفور في المحطة المميزة

28 مارس 2026 18:23

دبي (وام)
أكد سايمون وإد كريستفور مدرب الفرس "فيري غلين" المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمتوجة بلقب الشوط الثالث " كأس دبي الذهبية" من كأس دبي العالمي المقام بنسخته الـ30 اليوم في مضمار ميدان، أن قرار الدفع بالفرس للمشاركة في السباق، جاء بعد الأداء المميز خلال التدريبات الصباحية، وإظهارها سرعة لافتة على المضمار.
وقال كريستفور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب السباق: "لم يسبق للفرس أن شاركت في سباقات تجاوزت 3 أميال، وهو ما أثار بعض الشكوك حول قدرتها على تحمل المسافة الإضافية، إلا أن التجربة السابقة في الركض على أرضية ثقيلة في باث خلال أكتوبر الماضي منحتها ثقة الفريق".
وأعرب المدرب عن سعادته الكبيرة بتحقيق أول فوز له في ليلة كأس دبي العالمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل محطة مميزة في مسيرته، خاصة بعد موسم ناجح شهد نتائج إيجابية، وعبر عن أمله في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال بقية المشاركات.

