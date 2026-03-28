مالك «يانشنج»: اللحظات الأخيرة قادتنا للتتويج بلقب «جودلفين مايل»



دبي (وام)

أكد نايف السيد مالك الجواد السعودي «بانشنج» المتوج بلقب الشوط الثاني من كأس دبي العالمي شوط «جودلفين مايل» أن الانتصار الذي حققه الجواد بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا الأول له في كأس دبي العالمي.

وقال نايف في تصريح له عقب الفوز: «خضنا السباق ولم نكن من بين المرشحين للفوز لكن حضرنا بدافع كبير من أجل التتويج في كأس دبي العالمي، كنا نعلم جيداً أن المنافسة صعبة لكن دراسة الفريق للشوط ومتابعة الخيول المشاركة قادتنا للتويج».

وأضاف: «وجهنا الفارس إلى خطتنا في اللحظات الأخيرة واتبع التعليمات فحققنا هدفنا.. فخورون بهذا الإنجار الكبير».