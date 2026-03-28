السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«نيتيف أبروتش» يخطف نجومية بطولة القوز للسرعة

28 مارس 2026 18:40

دبي (الاتحاد)
أكد "نيتيف أبروتش" لحمدان بن حرمش، وإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي نجوميته، حين خطف لقب بطولة القوز للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون ونصف المليون دولار برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".
وجاء الفوز المستحق بعد أداء مستميت في المرحلة الأخيرة، وفي مشهد مثير حبس أنفاس الجمهور، تمكن البطل من إنهاء السباق لمصلحته، مسجلاً 1:10:02 دقيقة لينال جائزة المركز الأول وقدرها 870.000 دولار.
وحل في المركز الثاني الجواد الياباني "لوجال" ليوشيماسا إيما ونال 300.000 دولار، فيما جاء في المركز الثالث "لذات" لوذنان للسباقات، ونال 150.000 دولار.

أخبار ذات صلة
مالك «وندر دين»: الآن نتطلع إلى «كنتاكي ديربي»
انتصار إماراتي.. «دارك سيفرون» يحلق بلقب «دبي جولدن شاهين»
كأس دبي العالمي للخيول
سباق القوز للسرعة
آخر الأخبار
ميلان يتمسك ببوليسيتش رغم تأخر حسم التجديد
الرياضة
ميلان يتمسك ببوليسيتش رغم تأخر حسم التجديد
اليوم 20:00
مالك «وندر دين»: الآن نتطلع إلى «كنتاكي ديربي»
الرياضة
مالك «وندر دين»: الآن نتطلع إلى «كنتاكي ديربي»
اليوم 19:57
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الكويت تعاملت مع 15 مسيّرة معادية في 24 ساعة
اليوم 19:55
«جولة شرف» سنغالية بكأس أفريقيا في ملعب استاد دو فرانس
الرياضة
«جولة شرف» سنغالية بكأس أفريقيا في ملعب استاد دو فرانس
اليوم 19:28
شعار وزارة الدفاع القطرية
الأخبار العالمية
قطر تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة
اليوم 19:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©