«نيتيف أبروتش» يخطف نجومية بطولة القوز للسرعة

دبي (الاتحاد)

أكد "نيتيف أبروتش" لحمدان بن حرمش، وإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي نجوميته، حين خطف لقب بطولة القوز للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون ونصف المليون دولار برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".

وجاء الفوز المستحق بعد أداء مستميت في المرحلة الأخيرة، وفي مشهد مثير حبس أنفاس الجمهور، تمكن البطل من إنهاء السباق لمصلحته، مسجلاً 1:10:02 دقيقة لينال جائزة المركز الأول وقدرها 870.000 دولار.

وحل في المركز الثاني الجواد الياباني "لوجال" ليوشيماسا إيما ونال 300.000 دولار، فيما جاء في المركز الثالث "لذات" لوذنان للسباقات، ونال 150.000 دولار.